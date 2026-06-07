SEP logra reincorporar a más de 20 mil estudiantes de bachillerato

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, a través de la campaña nacional “Te extrañamos en el salón”, ha logrado reincorporar a 20 mil 431 estudiantes de Educación Media Superior que habían abandonado o interrumpido sus estudios entre 2025 y lo que va de 2026.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que esta estrategia forma parte de las acciones para prevenir la desafiliación escolar y fomentar el regreso de jóvenes a las aulas dentro del Bachillerato Nacional.

De acuerdo con los datos presentados, durante 2025 se reincorporó a 4 mil 820 estudiantes en el periodo febrero-marzo y a otros 7 mil 765 entre septiembre y octubre, con la participación de más de 4 mil planteles educativos en todo el país.

En lo que va de 2026, la campaña ha permitido el retorno de 7 mil 846 jóvenes a las aulas en 9 mil 506 escuelas, cifra que representa el 49.2 por ciento de los planteles de Educación Media Superior a nivel nacional.

Entre las principales causas de abandono escolar identificadas por las autoridades educativas se encuentran el bajo rendimiento académico, la reprobación de materias y la pérdida de interés por continuar los estudios. En menor medida, también influyen factores económicos, cambios de residencia y dificultades para acceder a los centros educativos.

Mario Delgado destacó que, además de ampliar la cobertura mediante la construcción y habilitación de nuevos espacios educativos, uno de los principales retos de la política educativa nacional es garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que la campaña se realiza una vez por semestre y consiste en identificar a estudiantes inscritos que dejaron de asistir a clases para posteriormente establecer contacto mediante llamadas telefónicas, mensajes y visitas domiciliarias.

Detalló que estas acciones son coordinadas por directivos y personal de orientación educativa, quienes buscan conocer las causas de la ausencia de los alumnos y ofrecer alternativas para facilitar su regreso a la escuela.

Asimismo, señaló que se han implementado medidas como la flexibilización de trámites administrativos, el acompañamiento académico y apoyos para estudiantes con rezago escolar o adeudo de materias, con el objetivo de evitar que abandonen definitivamente sus estudios.