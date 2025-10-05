Oficializa el PAN nuevas dirigencias en municipios para el periodo 2025–2028

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Reyna Tamayo, presidenta del PAN Quintana Roo, y el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, encabezaron la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente del partido.

Durante la sesión, por unanimidad, las y los comisionados ratificaron la elección de los presidentes e integrantes de los Comités Directivos Municipales para el periodo 2025–2028.

Los titulares de los Comités Directivos Municipales son:

• José María Morelos: Nayeli Interián Cobá

• Isla Mujeres: Miguel Ángel Mateo Rodríguez

• Cozumel: Ericka Vanessa Esparza Chel

• Bacalar: Rey David Tun Tuz

• Lázaro Cárdenas: Leslie Glaudiela Cruz Medina

• Felipe Carrillo Puerto: Wilbert Ariel Jiménez Bacab

• Tulum: Francia Montserrat Alcocer Lugo

• Playa del Carmen: Danna Ramírez Saldaña

• Chetumal: Neftally Beristain Osuna

• Benito Juárez: Jorge Ricardo Pat Miss

Reyna Tamayo realizó una invitación a los nuevos dirigentes a trabajar en unidad por el bienestar de los quintanarroenses, señalando que el PAN Quintana Roo tiene las puertas abiertas para todos los panistas que deseen trabajar y contribuir al esfuerzo de Acción Nacional.

Para concluir, Ernesto Sánchez Rodríguez llamó al panismo a trabajar en favor de la militancia y a contribuir a la lucha contra el populismo para que en 2027 el panismo llegue a posiciones de gobierno.