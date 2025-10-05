Oficializa el PAN nuevas dirigencias en municipios para el periodo 2025–2028

PLAYA DEL CARMEN.- Reyna Tamayo, presidenta del PAN Quintana Roo, y el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, encabezaron la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente del partido.
Durante la sesión, por unanimidad, las y los comisionados ratificaron la elección de los presidentes e integrantes de los Comités Directivos Municipales para el periodo 2025–2028.
Los titulares de los Comités Directivos Municipales son:
• José María Morelos: Nayeli Interián Cobá
• Isla Mujeres: Miguel Ángel Mateo Rodríguez
• Cozumel: Ericka Vanessa Esparza Chel
• Bacalar: Rey David Tun Tuz
• Lázaro Cárdenas: Leslie Glaudiela Cruz Medina
• Felipe Carrillo Puerto: Wilbert Ariel Jiménez Bacab
• Tulum: Francia Montserrat Alcocer Lugo
• Playa del Carmen: Danna Ramírez Saldaña
• Chetumal: Neftally Beristain Osuna
• Benito Juárez: Jorge Ricardo Pat Miss
Reyna Tamayo realizó una invitación a los nuevos dirigentes a trabajar en unidad por el bienestar de los quintanarroenses, señalando que el PAN Quintana Roo tiene las puertas abiertas para todos los panistas que deseen trabajar y contribuir al esfuerzo de Acción Nacional.
Para concluir, Ernesto Sánchez Rodríguez llamó al panismo a trabajar en favor de la militancia y a contribuir a la lucha contra el populismo para que en 2027 el panismo llegue a posiciones de gobierno.