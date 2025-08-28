Omar García Harfuch confirma investigación de la FGR contra siete funcionarios

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch confirmó que la Fiscalía General de la República investiga a siete de sus funcionarios por la presunta sustitución de un decomiso de cocaína por leche en polvo.

El pasado 15 de agosto, El Sol de México publicó que la FGR mantiene una investigación en contra de un grupo de sus propios funcionarios. Las indagatorias incluyen a funcionarios del Órgano Interno de Control, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Interpol en México, entre otros.

Durante la conferencia mañanera, el Gabinete de Seguridad fue cuestionado sobre si Sergio Taboada Cortina, exencargado de la Unidad de Control y Evaluación del Órgano de Control Interno de la FGR, está siendo investigado, por qué cargos, y si está relacionado con la sustitución del cargamento de cocaína decomisada.

“Al Gabinete de Seguridad quisiera preguntar si hay confirmación con respecto a si Sergio Taboada Cortina fue separado de su cargo de la unidad de control y evaluación del Órgano de Control Interno de la Fiscalía General de la República, por qué motivos y si hay investigaciones abiertas en contra de este servidor, bajo qué cargos, o si tiene que ver algo la supuesta pérdida de decomiso de cocaína que habría sido cambiada por leche en polvo”, preguntó una reportera.

“Sabemos que la Fiscalía General de la República ya tiene investigaciones al respecto de siete personas, no podría confirmar yo exactamente qué personas son”, respondió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Ante la insistencia de saber si Taboada Cortina está siendo investigado, el secretario de Seguridad atajó que ellos no cuentan con los nombres de los siete funcionarios investigados por la FGR.

La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, dijo que es un tema que vale la pena investigarse y mencionó que en dos semanas, cuando el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acuda a la conferencia mañanera, podrá explicar el caso.

“Pero sí vale la pena que se investigue, por supuesto”, dijo la mandataria.

Actualmente, de acuerdo con el organigrama de su portal web oficial, la Fiscalía General de la República tiene vacante el puesto de dirección del Órgano Interno de Control.

El caso de la supuesta investigación contra Sergio Taboada Cortina también fue referido por el vocero de los diputados morenistas, Arturo Ávila, quien aprovechó el tema para señalar que incluso hay una orden de aprehensión en su contra. De acuerdo con Ávila Anaya, Sergio Taboada es uno de los funcionarios de la FGR involucrados.

Fuente: El Sol de México