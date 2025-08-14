Ricardo Monreal recibe a Hugo Aguilar en la Cámara de Diputados

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, acudió a la Cámara de Diputados como parte del Encuentro Interinstitucional México Pluricultural: Avances y Retos en los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Durante su visita al Palacio Legislativo de San Lázaro, Aguilar Ortiz se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien dijo estar seguro de que el Presidente Electo conducirá con dignidad a la SCJN.

“Confío en que, con su visión, conducirá con dignidad y eficacia los trabajos del Máximo Tribunal. ¡Enhorabuena!”, publicó Monreal Ávila en su cuenta de X.

La invitación surge en un momento clave para el Poder Judicial, ya que el pleno de la Corte sesionará por última vez con su actual integración, marcando el fin de una etapa histórica.

Ante los cuestionamientos de académicos y especialistas que acusan a Morena y al Gobierno Federal de debilitar la división de poderes con la reforma judicial, Monreal rechazó tajantemente esa postura.

“No estamos de acuerdo con aquellos intelectuales, exconsejeros o expresidentes del INE y miembros del Poder Judicial que han manifestado su inconformidad desde hace mucho tiempo por la elección de jueces, magistrados y ministros. Todo cambio profundo genera resistencias, y esta reforma es de las más relevantes en 200 años de historia independiente de México”, subrayó el legislador este martes durante una conferencia de prensa.

Fuente: Excélsior