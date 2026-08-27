Operativo contra huachicol destapa rancho con 135 animales exóticos

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TAMAULIPAS.- Un operativo federal contra una presunta red dedicada al manejo ilegal de hidrocarburos llevó al aseguramiento de 135 animales exóticos y silvestres, entre ellos tigres de Bengala, jaguares, leones africanos, hienas, monos araña, bisontes y un camello, dentro de un rancho localizado en Tamaulipas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones forman parte de investigaciones relacionadas con el huachicol y se desarrollaron mediante cinco cateos simultáneos en Tampico y Altamira.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de autoridades estatales.

Las fuerzas de seguridad aseguraron cinco inmuebles presuntamente relacionados con la investigación: un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho. Una persona fue detenida durante las acciones.

El hallazgo más llamativo ocurrió en el rancho, donde fueron localizados 135 ejemplares de fauna, entre ellos cinco tigres de Bengala, tres jaguares, otro tigre, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello, además de otras especies.

De acuerdo con las autoridades, al menos 35 de los ejemplares pertenecen a especies consideradas en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Entre ellas se encuentran monos araña, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, mientras que ejemplares como borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca se encuentran sujetos a protección especial.

También fueron identificadas especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado, como los tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata.

Los animales quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de realizar su valoración y determinar las condiciones para su resguardo y manejo especializado.

Los cateos también permitieron localizar infraestructura y equipo presuntamente utilizados para almacenar y manejar combustible de procedencia ilícita.

Las autoridades decomisaron aproximadamente 68 mil litros de diésel, un tractocamión, dos pipas, una camioneta tipo pick up, dos frac tanks, dos autotanques, cuatro bombas de presión, dos tanques reactores, cuatro tanques de almacenamiento y una motobomba.

Además fueron asegurados mangueras, diversos contenedores, equipos de comunicación, dos armas de fuego y cartuchos.

La persona detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con los indicios asegurados, mientras los cinco inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

García Harfuch señaló que las investigaciones continuarán con el propósito de desarticular la presunta red y afectar sus capacidades logísticas y financieras.