Ordena el INE eliminar llamado de AMLO a no votar por la oposición

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la Presidencia de la República eliminar los archivos visuales, de audio y la versión estenográfica de la mañanera del 27 de marzo el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a no votar por la oposición.

La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión, explicó que la medida cautelar fue otorgada a la senadora panista Kenia Rabadán y al PRD, promotores de la queja, debido a que el llamado del presidente constituye una presunta violación a los principios de equidad en los procesos electorales locales que están en curso.

“Con estas expresiones del Presidente de la República se podría poner en riesgo los procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México”, dijo.

El 26 de marzo, López Obrador dijo que el Plan C, tras la suspensión del Plan B de reforma electoral dictada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Jorge Laynez Potisek, era no votar por el “bloque conservador”.

“El Plan C consiste en que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C, ese ya lo aplicamos en el 18 fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación, acabar con la corrupción que es el principal problema del país y hemos avanzado mucho, limpiando de corrupción al Gobierno, de arriba a abajo, pero cómo se está llevando esta transformación, respetando la división de Poderes”, indicó.

El consejero Ciro Murayama lamentó que López Obrador utilice reiteradamente las mañaneras para difundir propaganda gubernamental en tiempos prohibidos, ejemplo de ello, dijo, es que durante el proceso electoral 2021 en el 80 por ciento de las conferencias mañaneras fueron utilizadas por el Ejecutivo para transgredir la Constitución.

“Lamentablemente no es la primera vez, ni es una sorpresa que el presidente de la República haga este tipo de expresiones, esta misma Comisión ha tenido que emitir diversas medidas cautelares, incluso en vertiente de tutela preventiva porque de cara a otros procesos políticos ha hecho llamados similares”, dijo.

Fuente: El Sol de México