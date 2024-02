PAN y PRI acusan a AMLO de ‘engañar al pueblo’: afirman que batearan 3 iniciativas

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- “PRI, PAN y PRD estamos unidos, esperamos que MC también”, aseguró Rubén Moreira, coordinador de los diputados del tricolor, luego de revelar qué iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador planean ‘batear’ por ‘engañar a la población’.

“Lo que vamos a rechazar es la destrucción de la democracia, la militarización de la seguridad pública, hay cosas que son propaganda”, detalló en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Acompañado por Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, Moreira explicó que hasta el momento están seguros que tres iniciativas, de las 20 que presentó AMLO, serán rechazadas en el Congreso de la Unión.

La primera reforma que irá en contra la oposición, adelantó, será la elección de jueces y magistrados: “Estamos en el no y lo hemos explicado varias veces, a los jueces y magistrados hay que alejarlos del tema político”.

La segunda iniciativa que podría ser ‘tumbada’ en la Cámara de Diputados sería la desaparición de órganos autónomos y descentralizados, ya que busca eliminar distintas instituciones que benefician a los mexicanos.

“Quiere destruir el instituto de lenguas indígenas, quiere destruir el instituto para personas con discapacidad, quiere destruir el instituto dedicado a la protección de los niñas y niños”, acusó.

La tercera opción que no sería aprobada por el bloque opositor sería la reforma a la Guardia Nacional, ya que el PRI, PAN Y PRD están en contra que esta institución dependa de la Defensa Nacional: “La GN debe de ser una institución de policía civil, no militar”.

Jorge Romero y Rubén Moreira anticiparon que las iniciativas que votarán a favor serán la del salario mínimo, el apoyo a los campesinos y de pensiones; sin embargo, aclararon, estas propuestas son ‘engañosas’, ya que no cumplieron las expectativas que puso el presidente sobre la mesa.

“Lo que pusieron ahí de pensiones, el PRI sí lo vota, no tiene problema, lo del salario también lo vota, pero decirle a la gente que los están engañando, nada de 100 por ciento”, sostuvo.

Sobre la reforma a pensiones, la oposición recalcó que la iniciativa no es lo que aparenta porque no contempla que todos los trabajadores se jubilen al 100 por ciento: “Solo aquellas que tengan 750 semanas cotizadas en el IMSS, 65 años y que tengan el salario promedio de 16 mil pesos serán beneficiadas, los que ganen 25 mil no tienen ese derecho”.

En el caso de la reforma al salario, dijo, solo ayudará a los profesores… “pero que tengan tiempo completo y que solo ganen 16 mil pesos mensuales”.

Por su parte, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, indicó que la postura de los blanquiazules será la de “no al debilitamiento y “no al sometimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este sentido, el dirigente nacional del PAN señaló que su partido está a favor del equilibrio de la división de poderes, por lo que no apoyarán ninguna de las propuestas que envíe el presidente López Obrador al pretender debilitar la autonomía del Poder Judicial.

“El tema es muy delicado y nosotros no vamos a apoyar ninguna propuesta que debilite la independencia, autonomía del Poder Judicial y el equilibrio de división de poderes. Ese es el plan C del presidente, que es capturar al Poder Judicial, someterlo, controlarlo y por ello no acompañaremos una iniciativa de este calado”, indicó Cortés Mendoza.

