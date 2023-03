Paola Suárez, de “Las Perdidas”, denuncia discriminación en hotel de Acapulco (video)

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Paola Suárez, integrante de “Las Perdidas”, denunció que fue víctima de discriminación en el Hotel Emporio de Acapulco, luego de que le pidieran salir de la alberca tras besarse con su novio, lo que derivó a que ella grabara el momento y lo compartiera en redes sociales.

Paola explicó que se encontraba en la alberca con su novio cuando un oficial de seguridad de dicho hotel le dijo que no podía besarse en las instalaciones, a lo que ella preguntó quién había reportado eso y el personal de seguridad le dijo que no podía dar esa información, ya que era confidencial.

En sus historias de Instagram, Paola Suárez dijo que se hospedaba en el hotel Emporio de Acapulco, ya que fue al puerto a celebrar el cumpleaños de su novio, un joven de nombre Jesús y sin poder contener el coraje, Suárez explicó que no es la primera vez que se quedaba en ese hotel en el que ya tiene pagada su estancia hasta el próximo 31 de marzo.

“Me acaban de sacar de la alberca cuando estaba tomando una cerveza con mi novio aquí en el Hotel Emporio en Acapulco de la nada, así me sacaron. Según no me puedo estar besando con mi novio en la alberca, llegó un señor y me dijo que no me puedo estar besando en la alberca con mi novio, que hay lugares específicos para eso”, compartió la famosa influencer.

Explicó que no estaba haciendo nada, ya que únicamente estaba abrazando y besando a su novio, cuando de pronto un hombre, presuntamente del staff de seguridad del hotel le dijo que la habían reportado, por lo que la obligó a salir de la alberca.

En el video donde Paola reportó el suceso desde la alberca se puede escuchar a varias personas que la reconocen como miembro de Las Perdidas y le empiezan a decir que no se salga de la alberca demostrando su apoyo. Sin embargo, ella insistió en salirse porque no quería tener problemas, pero comenzó a llorar. “Nunca me había pasado esto”, dice Paola al final de ese clip.

En sus redes sociales, Hotel Emporio de Acapulco pidió disculpas ante lo ocasionado con Paola de Las Perdidas durante su estancia en el sitio y se comprometieron a tomar acciones necesarias para reforzar la política de inclusión.

Además, mencionaron que este incidente se debió a un colaborar que no representa la política de la empresa.

