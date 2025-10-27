Partido de Javier Milei obtiene victoria en Argentina en elecciones legislativas

Comparte esta Noticia

BUENOS AIRES.- El partido La Libertad Avanza (LLA), encabezado por el presidente de Argentina, Javier Milei, obtuvo una amplia victoria frente a la oposición peronista en las elecciones legislativas celebradas el domingo 26 de octubre de 2025, consolidando su control político en el Congreso.

En reacción a los resultados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su felicitación a Milei a través de su red social Truth Social, donde escribió:

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina”.

La Casa Blanca había seguido de cerca el proceso electoral, debido a que una derrota del oficialismo podría haber afectado los acuerdos bilaterales, incluido el intercambio de monedas por 20 mil millones de dólares recientemente firmado entre ambos países.

Con más del 90 por ciento de los votos escrutados, La Libertad Avanza alcanzó el 40.8 por ciento de los sufragios para la Cámara de Diputados, superando a la alianza peronista de centroizquierda Fuerza Patria, que obtuvo 24.5 por ciento.

El resultado representa un respaldo político clave para Milei, en medio de una compleja situación económica marcada por la presión sobre el peso argentino y un escenario de inflación persistente.

El oficialismo también se impuso en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país y bastión del peronismo, con un 41.5 por ciento de los votos frente al 40.8 por ciento de la oposición. Asimismo, La Libertad Avanza obtuvo victorias en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, reforzando su posicionamiento nacional.