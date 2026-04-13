Pemex controla derrame de diésel en refinería Deer Park, en Texas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este lunes que fue contenido un derrame de diésel registrado en el muelle de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el incidente se originó por la interacción entre dos embarcaciones privadas: una que se encontraba en proceso de abastecimiento de combustible y otra que, tras concluir su carga, se dirigía hacia la salida del canal.

“Personal especializado de Deer Park contuvo un derrame de diésel registrado en el muelle de la refinería, ocasionado por la interacción de dos barcos privados”, señaló Pemex en un comunicado.

Tras el incidente, la refinería activó de inmediato sus protocolos de seguridad y notificó a la comunidad y a las autoridades mediante un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3.

La empresa también indicó que mantiene comunicación con la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y aseguró que, hasta el momento, no se reportan afectaciones en el canal de navegación.

Pemex estimó que las labores de limpieza y reparación concluirán en un plazo aproximado de dos días.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el derrame se encuentra bajo control y señaló que fue informada del incidente desde la noche del domingo.

El hecho ocurre en un contexto de recientes incidentes en instalaciones de Pemex, como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México a inicios de marzo, así como incendios registrados en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.