Impulsa gobierno de Playa del Carmen rescate apícola y diversificación económica del municipio

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de conservar, fortalecer y promover prácticas sustentables en el sector apícola, el gobierno municipal de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta Estefanía Mercado, realizó un recorrido a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones por unidades de producción apícola.

La titular de la dependencia, Estefanía Hernández, informó que esta actividad forma parte de la estrategia municipal enfocada al rescate de la apicultura y a la diversificación económica del municipio.

Explicó que el recorrido busca revalorar esta práctica ancestral heredada de la cultura maya, la cual, además de su importancia histórica, representa una fuente significativa de ingresos para las familias del campo. Asimismo, destacó que la miel melipona, producida exclusivamente en la península de Yucatán, es un producto altamente valorado y con gran demanda en el mercado.

Durante la jornada, la funcionaria, acompañada por el director Agropecuario y Pesquero, Alejandro López, visitó unidades de producción, donde productores compartieron experiencias sobre el manejo de colmenas, el proceso de producción de miel y sus derivados, así como técnicas para la protección de las abejas.

El recorrido incluyó la visita al rancho apícola Santa Rosa 2, de la productora Martina Valdez, quien produce y comercializa alrededor de una tonelada de miel al año, además de aprovechar la cera para la elaboración de velas y otros productos. También se visitó al productor José Luis Morales Larios del rancho Muñutzi de la comunidad La Selva, quien genera aproximadamente 750 kilogramos de miel anuales.

Estas visitas, dijo Estefanía Hernández, permiten identificar las necesidades del sector y fortalecer sus procesos productivos y de comercialización en todas sus etapas: desde quienes inician en la actividad, hasta productores en desarrollo que requieren impulso, así como aquellos consolidados que buscan optimizar y ampliar su producción.

Además, subrayó que este esfuerzo no solo se enfoca en la capacitación técnica, sino también en impulsar oportunidades económicas para las y los productores. En este sentido, señaló que ya se impartió una primera capacitación a 26 apicultores denominada “Apicultura desde cero”, como parte del acompañamiento permanente que brinda la Secretaría.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca consolidar una nueva alternativa de empleo para las futuras generaciones, al tiempo que se preserva una actividad sustentable ancestral. También permite abrir fuentes de trabajo en las comunidades.