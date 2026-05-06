Gobierno condonará y reestructurará deudas a casi 60 mil productores

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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal anunció un programa de reestructuración y condonación de adeudos dirigido a 59 mil 967 clientes de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural, Agropecuario y Pesquero (FND), institución que se encuentra en proceso de liquidación.

A través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, se informó que el esquema beneficiará al 99.5 por ciento de los productores con cartera vencida, cuyo monto total asciende a 11 mil 120 millones de pesos.

La titular del organismo, Mónica Fernández, explicó que muchos de los acreditados enfrentaban problemas como extorsiones por parte de despachos jurídicos, procesos judiciales, vencimiento de garantías y deudas consideradas impagables, lo que motivó la implementación de este programa.

En el caso de las mujeres productoras, se identificó un universo de 13 mil 304 con adeudos. De ellas, 11 mil 761 que deben menos de 45 mil UDIS —equivalentes a aproximadamente 397 mil pesos— recibirán la condonación total de su deuda.

Para quienes tienen adeudos superiores a ese monto y hasta 10 millones de pesos, se aplicará una reducción de hasta 30 por ciento, mientras que el resto será reestructurado.

En cuanto a los pequeños productores, 29 mil 299 con deudas de hasta 28 mil UDIS —alrededor de 247 mil 966 pesos— también serán beneficiados con la cancelación total de sus adeudos.

Asimismo, 17 mil 268 productores con deudas mayores a ese rango y menores a 10 millones de pesos accederán a un esquema similar de descuento del 30 por ciento y reestructuración del saldo restante.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que muchos de estos créditos fueron transferidos a esquemas de cobranza con prácticas abusivas, con intereses que en algunos casos alcanzaban entre 50 y 100 por ciento.

Indicó que, ante estas condiciones, los adeudos se volvieron impagables, por lo que el gobierno federal decidió implementar este mecanismo de apoyo para aliviar la carga financiera de los productores.