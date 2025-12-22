Peso inicia con pie derecho la semana de Navidad; rompe barrera de 18 por dólar

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El peso mexicano avanzaba este lunes y se colocaba por debajo de las 18 unidades por dólar, impulsado por una debilidad generalizada del billete verde y por la publicación de cifras que revelaron un crecimiento económico mayor al previsto en octubre.

La divisa nacional se cotizaba en 17.9840 pesos por dólar, lo que representaba una apreciación de 0.19%, al arranque de una semana que se anticipa con menor volumen de operaciones debido al periodo vacacional de fin de año.

Analistas señalaron que el mercado se mantiene en un ambiente de cautela. “La sesión apunta a movimientos moderados, con el peso fluctuando en un rango aproximado de 17.90 a 18.50, influido por factores locales y el comportamiento de los mercados internacionales”, explicó Felipe Mendoza, director ejecutivo de la firma IMB Capital Quants.

Para mañana martes está programada la publicación de la inflación de la primera quincena de diciembre, un indicador clave para evaluar la trayectoria de la política monetaria, luego de que el Banco de México recortó nuevamente su tasa de interés de referencia la semana pasada.