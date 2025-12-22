Envío de crudo a Cuba es legal y responde a relación histórica: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el envío de petróleo a Cuba responde a la relación histórica entre ambos países, independientemente del partido político en el poder, así como a razones humanitarias, y subrayó que se trata de un procedimiento legal y transparente.

“Todo es legal y forma parte de una política que México ha mantenido con Cuba desde hace mucho tiempo”, expresó durante su conferencia matutina.

Sheinbaum adelantó que Petróleos Mexicanos (Pemex) dará a conocer de manera detallada las cifras del volumen de barriles enviados, así como el precio de mercado al que se realizan estas operaciones.

Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores le entregó un informe con el historial de los acuerdos en materia petrolera establecidos por los distintos gobiernos mexicanos con la isla.

“Es importante que se conozca. Lo hacemos dentro del marco legal, como país soberano, y además damos continuidad a apoyos que históricamente México ha brindado a Cuba”, señaló.

Durante su exposición, presentó una ficha informativa de la Cancillería sobre la cooperación energética y financiera, en la que se detalla que en 1994, durante el llamado Periodo Especial en Cuba, se formalizó una inversión de 350 millones de dólares para la modernización de la refinería de Cienfuegos, mediante un esquema de intercambio de deuda por inversión.

Asimismo, recordó que en 2012 se firmaron cartas de intención para que Pemex proporcionara asistencia técnica a la empresa estatal cubana CUPET, además de abrir la posibilidad de participación de la petrolera mexicana en proyectos de exploración desarrollados por Cuba con consorcios internacionales.

Posteriormente, en 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano condonó alrededor del 70 por ciento de la deuda que Cuba mantenía con Pemex y Bancomext, reestructurando el resto con el objetivo de impulsar el comercio bilateral.

La presidenta también presentó una cronología de encuentros presidenciales entre ambos países, que inicia con la visita de Luis Echeverría a Cuba tras el triunfo de la Revolución.

A pregunta expresa, Sheinbaum aclaró que por el momento no tiene contemplado realizar una visita a Cuba, aunque reiteró que la relación bilateral es de carácter histórico.

“México fue el único país que se opuso desde un inicio al bloqueo. Por eso, más allá del partido político en el poder, siempre ha existido una relación México-Cuba. No es algo nuevo y todo se hace conforme a la ley y con un sentido humanitario hacia el pueblo cubano”, enfatizó.