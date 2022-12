Pide AMLO a población no dejarse manipular con regalos de narcotraficantes

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía que “no se deje manipular” por grupos del crimen organizado, luego que se viralizaron videos sobre la entrega de regalos en Guadalajara por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante la Navidad.

En su conferencia mañanera, el mandatario federal señaló que hay grupos criminales que no quieren que se instalen los cuarteles de la Guardia y “usan a la gente” para este propósito.

Aunque les den despensas, no es de buena fe, es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo

El pasado 24 de diciembre, durante la víspera de Navidad, se difundieron videos en redes sociales donde se observa a presuntos integrantes del CJNG en la colonia El Retiro de Guadalajara, Jalisco, repartiendo regalos y despensas a la población.

Ante esto, el presidente López Obrador dijo que no sabe de este caso, pero la próxima semana se informará de todo lo realizado por el Gabinete de Seguridad al respecto.

Mencionó que aunque hay más elementos de la Guardia Nacional para garantizar la paz en el país, continúan las manifestaciones de grupos criminales “aparentemente espontáneas” y que no quieren a la Guardia Nacional, “nos pasaba en Chihuahua, aun lo tenemos en Michoacán”.

López Obrador añadió que estas manifestaciones ya no ocurren con la frecuencia de antes: “yo no informo mucho sobre esto porque me voy a los resultados. Es decir, la incidencia delictiva en todos mis informes es cómo vamos en delitos federales, en municipios, en robo de autos, secuestros, feminicidios, sobre eso me voy, pero no es eso lo único que se hace”.

Fuente: El Sol de México