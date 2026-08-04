AMEXME exige mayor inversión de la CFE ante apagones que afectan a Playa del Carmen y Quintana Roo

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PLAYA DEL CARMEN.- Los constantes apagones que afectan a Playa del Carmen y otras zonas de Quintana Roo evidencian el rezago de la infraestructura eléctrica y ya generan pérdidas económicas para empresas, además de afectar la vida diaria de miles de habitantes, advirtió la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME).

La presidenta del organismo, Valeria Rinderstma, sostuvo que el crecimiento acelerado de la Riviera Maya no ha sido acompañado por inversiones suficientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que ha provocado que las interrupciones en el suministro sean cada vez más frecuentes, incluso en áreas de alta actividad turística.

La dirigente empresarial afirmó que hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios enfrentan afectaciones constantes por las fallas eléctricas, mientras que las familias padecen interrupciones que complican actividades básicas en sus hogares.

Rinderstma recordó que desde marzo de 2025 permanece sin avances un proyecto estratégico de la CFE para Quintana Roo, el cual contempla la construcción de 10 subestaciones eléctricas y ocho líneas de transmisión para reforzar la capacidad del sistema en la entidad.

Señaló que, hasta ahora, no se ha emitido la licitación pública correspondiente, situación que mantiene en incertidumbre la ampliación de la red eléctrica en una de las regiones con mayor crecimiento poblacional y turístico del país.

“No hay una respuesta de la CFE sobre cómo se atenderá este crecimiento si no existe inversión en infraestructura”, expresó la empresaria al cuestionar la falta de planeación para garantizar un suministro confiable.

Ante este panorama, informó que representantes del sector empresarial y otros actores sociales comenzaron a coordinar esfuerzos para impulsar una gestión conjunta ante el Gobierno Federal, con el propósito de que se aceleren las obras pendientes y se fortalezca la infraestructura eléctrica en Quintana Roo.

Asimismo, criticó que la empresa productiva del Estado no ofrece respuestas claras a los usuarios pese a las constantes fallas, mientras los consumidores continúan cubriendo tarifas que calificó como elevadas.

Las declaraciones se producen después de que vecinos del fraccionamiento El Edén, en Playa del Carmen, bloquearan calles el pasado fin de semana para exigir el restablecimiento del servicio, luego de permanecer hasta tres días sin energía eléctrica.

De acuerdo con reportes ciudadanos, los cortes de luz se han vuelto una constante en distintos sectores del municipio, una situación que, según el sector empresarial, requiere inversiones urgentes para evitar mayores afectaciones económicas y sociales.