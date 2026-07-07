De la Espriella suspende transición en Colombia tras acusaciones de Petro sobre la elección

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BOGOTA.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la suspensión del proceso de transición con el gobierno del mandatario saliente, Gustavo Petro, luego de que éste pusiera en duda la legitimidad de los resultados de la elección presidencial al señalar un presunto fraude.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el político conservador afirmó que Petro y el ex candidato oficialista Iván Cepeda buscan permanecer en el poder mediante un supuesto “golpe de Estado”, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa acusación.

“Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de Colombia que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”, expresó De la Espriella.

Asimismo, solicitó a la comunidad internacional mantenerse atenta al proceso de entrega del gobierno y llamó a sus simpatizantes a mantener la “resistencia” hasta el próximo 7 de agosto, fecha en la que está prevista su toma de posesión.

Horas antes, Gustavo Petro publicó un mensaje en la red social X en el que respondió a quienes le piden permanecer en el poder bajo el argumento de que sus adversarios no ganaron la elección. El mandatario aseguró que no lo hará, pues el mandato popular que recibió tiene un término definido y afirmó ser “un demócrata”.

En Colombia, el proceso de transición gubernamental, conocido como empalme, suele desarrollarse como un procedimiento institucional para preparar el relevo de la administración entrante. Sin embargo, el intercambio entre Petro y De la Espriella ha estado marcado por constantes diferencias y cuestionamientos debido a sus posturas políticas opuestas.

El lunes, Petro rechazó públicamente la legitimidad del triunfo de De la Espriella al sostener que “no ganó las elecciones” celebradas en el balotaje del 21 de junio frente al progresista Iván Cepeda, aliado político del mandatario, pese a que el Consejo Nacional Electoral declaró vencedor al candidato conservador.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, señaló a la prensa que las declaraciones del presidente sobre los resultados electorales no tienen efectos jurídicos, por lo que De la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto.