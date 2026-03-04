Playa del Carmen participa en instalación del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica de Q. Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El gobierno de Playa del Carmen participó en la instalación del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica de Quintana Roo, encabezada por la gobernadora Mara Lezama, con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia, la mediación comunitaria y justicia cívica en los 11 municipios de la entidad.

En representación de la presidenta municipal Estefanía Mercado, el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera Quiam, encabezó la delegación playense y reconoció esta iniciativa como parte de la estrategia integral de seguridad en Quintana Roo para la construcción de paz.

“La instrucción de nuestra presidenta municipal es mantener una coordinación estrecha y permanente con el Estado y la Federación, para que, junto con la sociedad, sigamos avanzando en la construcción de paz en nuestro territorio”, expresó.

El funcionario, acompañado por integrantes del Consejo de Paz y Justicia Cívica de Playa del Carmen, recordó que en enero pasado el municipio fue reconocido como el de mayor avance en la implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, al alcanzar un 72.32% de adopción, según la segunda medición presentada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“En Playa del Carmen hemos registrado avances significativos en materia de seguridad y justicia cívica, gracias al liderazgo de nuestra presidenta municipal y al compromiso de su equipo de trabajo, con el acompañamiento permanente de los gobiernos estatal y federal”, subrayó.

En este sentido, resaltó que el liderazgo en materia de seguridad en Playa del Carmen, no sólo responde a la histórica inversión en equipamiento -casi 500 patrullas y un helicóptero-, sino a la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.

Durante su intervención, la gobernadora Mara Lezama informó que Quintana Roo cuenta actualmente con mil 200 comités ciudadanos activos en todo el estado y anunció la meta de alcanzar 3 mil en los próximos dos meses, a fin de fortalecer la participación comunitaria como base para la construcción de paz.

Asimismo, destacó que este nuevo órgano, alineado a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, coordinará políticas públicas en beneficio de más de 2.1 millones de habitantes en la entidad.

“Diseñaremos el Plan Estatal de Construcción de Paz y Justicia Cívica; impulsaremos la cultura del diálogo y la justicia restaurativa, y reforzaremos la prevención para que cada comunidad viva con mayor seguridad”, puntualizó.

El Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica complementará la labor de las instituciones de seguridad mediante un enfoque estructural orientado a la reconstrucción del tejido social y la atención integral de las causas que generan violencia.

Al evento protocolario, realizado en el Parque Los Gemelos, asistieron también Rocío Bárcena Molina y Clara Luz Flores Carrales, de la Secretaría de Gobernación, y María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF, así como presidentas y presidentes municipales.