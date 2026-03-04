Afirma Sheinbaum que tiene ‘plan B’ si reforma electoral no pasa por oposición de partidos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que este miércoles 4 de marzo enviará al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma electoral, a la que denominó “Decálogo por la democracia”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que cumple con el compromiso de presentar una propuesta integral y dejó en manos de diputados y senadores su eventual aprobación.

“Yo estoy cumpliendo. Ya depende de los diputados o del Senado si se aprueba. Esta idea de que va a ser mi primera derrota no tiene nada que ver. Para mí es una victoria presentar una propuesta que la gente pidió completa. Quien la quiera aprobar será visto por la gente, quien no, no”, afirmó.

Sheinbaum reconoció que existe resistencia por parte del Partido del Trabajo (PT), uno de los partidos aliados del oficialismo, pero aseguró que cuenta con una alternativa en caso de que la reforma no prospere.

“Sí hay un plan B, pero ya sería después. Se verá después”, declaró, sin detallar en qué consistiría esa opción.

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, confirmó que su bancada no respalda la propuesta en los términos planteados por el Ejecutivo.

Pese a ello, la presidenta sostuvo que, aun si la reforma no logra los votos necesarios, el planteamiento quedará como antecedente político. “Si no se aprueba, quedará escrita para que después pueda recuperarse”, señaló.

Con el envío formal de la iniciativa, se anticipa un debate legislativo que podría poner a prueba la cohesión de las fuerzas que han acompañado al gobierno en otras reformas constitucionales.