Prevén que Mundial de fútbol sea una decepción turística para el Caribe mexicano

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PLAYA DEL CARMEN.- El empresario y socio de Grupo Xcaret, Carlos Constandse, consideró que el Mundial de Futbol 2026 difícilmente generará la derrama económica extraordinaria que algunos sectores esperan para el Caribe mexicano.

El empresario señaló que, aunque Quintana Roo mantiene una fuerte presencia turística internacional, la afición local por el futbol no es lo suficientemente sólida como para detonar un ambiente mundialista similar al de otras sedes del país.

“Se crearon muchas expectativas sin ninguna razón de fondo”, expresó al recordar que anteriormente la presencia del equipo Atlante en Cancún tampoco logró consolidar una cultura futbolera importante entre la población local.

Constandse indicó que, aunque las campañas de promoción turística relacionadas con el Mundial siempre ayudan a fortalecer la imagen del destino, pensar que habrá una llegada masiva de aficionados y una derrama extraordinaria podría resultar una expectativa poco realista.

Incluso recordó que durante eventos deportivos anteriores se instalaron pantallas gigantes y promociones especiales, pero la respuesta del público fue limitada, razón por la cual en los parques de Xcaret únicamente contemplan colocar más pantallas, sin desarrollar infraestructura especial para el torneo.

El empresario añadió que actualmente el sector turístico enfrenta factores adicionales que podrían limitar el impacto positivo del Mundial, especialmente en materia de conectividad aérea.

Explicó que el incremento constante en el precio de los combustibles ha provocado un aumento considerable en las tarifas aéreas, afectando el flujo de pasajeros hacia el Caribe mexicano.

Además, señaló que algunas aerolíneas importantes para la región han dejado de operar recientemente, lo que también complica la llegada de visitantes internacionales.

Constandse advirtió que el mercado estadounidense, principal emisor de turistas hacia Quintana Roo, muestra señales de cautela debido al contexto económico global y a la incertidumbre internacional.

Indicó que muchas familias en Estados Unidos priorizan actualmente gastos básicos y reducen viajes ante escenarios de inestabilidad económica o posibles conflictos internacionales.

“El turista es muy sensible a la incertidumbre”, comentó, al señalar que muchas personas prefieren evitar viajes internacionales en momentos de tensión global.