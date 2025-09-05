Policía Cibernética alerta sobre fraude sentimental denominado “Novias virtuales”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Policía Cibernética, alerta a los usuarios de la red de internet acerca de la modalidad de engaño denominada “Novias Virtuales”, que forma parte de los fraudes sentimentales y que puede derivar en sextorsión, robo de identidad o extorsión.

En el mundo interconectado actual, el concepto de Novia Virtual ha cobrado fuerza, especialmente entre jóvenes y adultos que encuentran en las plataformas digitales una vía para establecer vínculos emocionales.

Aunque este tipo de relaciones puede parecer inofensivo o incluso romántico, desde el punto de vista cibernético representan una serie de riesgos significativos en términos de seguridad, privacidad y delitos digitales.

Uno de los principales peligros asociados a las “Novias Virtuales” es la suplantación de identidad, también conocida como catfishing, en la cual los ciberdelincuentes a través de perfiles falsos creados en redes sociales, aplicaciones de citas o plataformas de videojuegos, se hacen pasar por personas atractivas o carismáticas para atraer víctimas.

El objetivo va desde la manipulación emocional hasta el fraude económico, el robo de datos personales o la sextorsión; en muchos casos, la relación inicia con conversaciones cotidianas, intercambio de fotos y expresiones afectivas, una vez ganada la confianza de la víctima, el agresor puede solicitar información confidencial, imágenes íntimas o incluso transferencias de dinero, alegando situaciones de emergencia.

Cuando la víctima accede, queda expuesta no solo emocionalmente, sino también tecnológicamente, ya que muchas veces se permite el acceso remoto a dispositivos, cuentas o documentos personales.

Otro riesgo clave es el uso malicioso de ingeniería social, técnica mediante la cual se manipula a una persona para que revele información sensible. A través de una relación virtual, el ciberdelincuente puede obtener respuestas a preguntas de seguridad, contraseñas, ubicaciones frecuentes o nombres de familiares, todo lo cual puede ser utilizado para hackear cuentas, realizar fraudes o usurpar identidades.

En este contexto, es fundamental que la ciudadanía, especialmente adolescentes, adultos mayores o personas emocionalmente vulnerables, adopten medidas preventivas de ciberseguridad.

Por lo anterior, la SSC emite las siguientes recomendaciones:

Desconfiar de perfiles perfectos o recién creados: Si alguien parece demasiado ideal para ser real, probablemente no lo sea. Revisar si tiene pocas fotos, poca actividad o amigos en común.

Evitar compartir datos personales: No proporcionar dirección, lugar de trabajo, escuela, nombres de familiares o cualquier información sensible a personas que no se conocen en la vida real.

No enviar fotos íntimas, ni realizar videollamadas comprometedoras: Estas imágenes pueden ser utilizadas para extorsión o difundidas sin su consentimiento (sextorsión).

Nunca enviar dinero, ni compartir información financiera: Si su “pareja virtual” pide ayuda económica, aunque sea una pequeña cantidad, es una señal de alerta.

Verificar su identidad: Solicitar videollamadas desde el inicio, buscar coincidencias de fotos en buscadores inversos como Google Images.

No instalar aplicaciones o archivos que le envíen: Podrían contener malware o spyware que permita acceder a su cámara, archivos o conversaciones.

Usar contraseñas seguras y no repetir claves en distintas cuentas: Active la verificación en dos pasos siempre que sea posible.

Configurar bien la privacidad de sus redes sociales: Limite quién puede ver su publicaciones, fotos o información personal.

Hablar con alguien de confianza: Si tiene dudas sobre su relación en línea, consulte con un amigo, familiar o profesional. A veces, desde fuera se detectan señales de alerta más fácilmente.

Denunciar perfiles sospechosos o intentos de fraude: Puede reportarlo directamente en la plataforma o ante autoridades como la Policía Cibernética.

Si detecta un sitio falso o ha sido víctima de este tipo de fraude, repórtelo a la Unidad de Policía Cibernética al 55 5242 5100, extensión 5086, escribe a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o síguenos en @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Un simple error al escribir puede poner en riesgo tu información. ¡Manténgase alerta!

Fuente: El Heraldo de México