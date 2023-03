Policía en conciertos en Cancún será obligatoria.

Comparte esta Noticia

Dentro de la reestructuración del reglamento de espectáculos de Cancún se han realizado modificaciones en diversos ámbitos pero resaltan la seguridad en el interior de los conciertos masivos, certeza de compra de boletos, integración o sea precios justos por el espectáculo que se presenta e inclusión en todos los conciertos masivos.

“En la aprobación que se hizo se manejaron temas de seguridad, inclusión, certeza (Por cuestión de lo de los boletos), y entre ellos la integración también para que en Cancún tenga un acceso justo por lo que va a haber inclusión para los discapacitados, en todos los eventos masivos”, dijo Karina Espinosa, Regidora de la Comisión de Espectáculos y Diversiones.

Comentó que en los eventos masivos no se contaba con un acceso, ni con un lugar para personas con discapacidad ahora ya tendrán que estar asignados y designados incluyendo salida de emergencia especial en caso de que se hubiera alguna situación.

Seguridad en eventos masivos

“Lo mismo con seguridad, ya tenemos que ahora el empresario cuando tenga un evento en puerta no solamente habrá empresas privadas seguridad, vamos a seguir apoyando con Seguridad Pública pero a través de una contratación para que también la seguridad esté dentro del recinto y no solamente afuera por parte de nosotros, porque también recordemos que la ciudadanía necesita su seguridad pública que esté afuera, que vea las calles, no en el concierto, entonces esa será la forma de trabajo por convenio”.

La regidora señaló que el servicio de seguridad privada y sus trabajadores tendrán que capacitarse para tratar tanto a las mujeres, como también en su momento a los niños, porque también recordemos que hay eventos para niños y sobre todo personas con alguna discapacidad, debido a la inclusión.

Seguridad para comprar boletos

“También tenemos el tema de la certeza de los boletos, ya ves que se había dado mucho desde lo de Daddy Yankee, que tuvimos los reportes y demás. Entonces, lo que realmente estamos manejando y con esta reforma se buscó de tener una certeza de que el empresario que traiga a su artista pasa a hacer su trámite correspondiente antes de lo previsto, es decir, antes venían 15 días, ahorita estamos pidiendo hasta dos meses, para poder hacer la publicidad que se compete por parte del empresario y nosotros”, dijo.

Con esta reforma se asegura que con los dos meses habrá tiempo de hacer todos los trámites correspondientes para evitar cancelaciones de último momento como se ha hecho en Cancún con motivo de baja venta de boletos, tal es el caso de Danna Paola que aún no se ha acercado al ayuntamiento para reponer su concierto que se pospuso dos días antes de su presentación.

“Lo que se hizo con la reforma, que ya no nos agarren en cuestión de las prisas y luego no se cumplan con la seguridad, con la inclusión, con la certeza de los boletos, con los equipamientos de habitamiento para la seguridad, así como también, por ejemplo, el ingreso”.

Desde el 2022 el número de eventos masivos en Cancún incrementó de una forma nunca antes vista a tal punto de tener hasta cuatro eventos en un mismo fin de semana y la cantidad de personas que han asistido a los conciertos van de los 4 mil hasta los 30 mil como en Daddy Yankee.

“A veces es un poco desordenado cuando se abren las puertas pero no las coordinan. Ahorita ya tenemos en el reglamento que deberá haber la señalética de cada una de las puertas de apertura, así como también para las salidas”.