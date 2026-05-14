Estefanía Mercado encabeza entrega de apoyos auditivos a familias de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, encabezó la entrega simbólica de auxiliares auditivos a personas en situación de vulnerabilidad y con discapacidad auditiva, en un acto realizado en las instalaciones del Sistema DIF municipal.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que su administración mantiene una política social enfocada en la inclusión y el bienestar de los sectores que más apoyo requieren.

“En este gobierno trabajamos para que nadie se quede atrás. Cuando apoyamos a una persona con discapacidad, también fortalecemos a su familia y construimos una ciudad más humana, incluyente y solidaria”, expresó.

Acompañada por el presidente honorario del DIF Playa del Carmen, Eduardo Asencio, señaló que gobernar con sentido social implica atender de manera cercana las necesidades de la población y responder con acciones concretas.

La entrega de los dispositivos fue resultado de una convocatoria emitida desde enero en coordinación con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, mediante la cual se integraron expedientes de personas que requerían este apoyo.

La jornada regional permitió distribuir un total de 144 auxiliares auditivos entre beneficiarios de los municipios de Cozumel, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Playa del Carmen.

En el caso de Playa del Carmen, 64 personas recibieron estos aparatos que contribuirán a mejorar su comunicación, autonomía y calidad de vida tanto en el ámbito familiar como escolar y laboral.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de programas forman parte de las acciones orientadas a fortalecer una atención más incluyente y sensible hacia las personas con discapacidad.