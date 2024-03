Presenta Roberto Palazuelos sus propuestas a colegios y barras de abogados en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos, se reunió este fin de semana con integrantes de colegios y barras de abogados del Estado, para escucharlos y presentarles sus propuestas para mejorar el sistema judicial.

Los juristas le hicieron saber al candidato que se necesita una justicia pronta y expedita, que las personas requieren tener acceso a un sistema jurídico eficiente y rápido, cosa que actualmente no ocurre, explicaron, pues las prácticas dilatorias subsisten y la burocracia en el sistema de procuración e impartición de justicia es una constante.

Ante esta situación, Palazuelos, quien es abogado de profesión, mencionó: “Las iniciativas que vengo impulsando no son ideas de mis asesores, éstas surgen de lo que yo he vivido, de a lo que me he enfrentado. Yo he padecido, como abogado, los males del sistema jurídico. Es imperativa -y será una de mis primeras iniciativas en caso de llegar al Senado- la revisión, modificación y/o adhesión al Sistema Penal Acusatorio. Es imprescindible analizar a fondo el por qué no han disminuido los generadores de violencia; no está dando resultados, hay que meternos a revisar y mejorar un sistema que está dejando mucha incertidumbre”.

Asimismo, aseveró, “hay que dignificar los salarios de los ministerios públicos, jueces, secretarios, actuarios, agentes ministeriales. Hay que darles la oportunidad de servir al país desde sus trincheras, con sueldos y prestaciones acordes a su trabajo. Tienen sueldos ínfimos, subsisten con lo básico, no podemos tener servidores públicos de primera, con sueldos de cuarta”, remarcó.

En este encuentro, Roberto Palazuelos se hizo acompañar de Carlos Guerra Sánchez, mejor conocido como “Chapo Guerra”, candidato a diputado federal por el Distrito I, ambos postulados por Movimiento Ciudadano, teniendo como anfitriones al “Colegio de Abogados Mario Ernesto Villanueva Madrid”, que preside la maestra en Derecho Erika Michell Carrillo Rodríguez; la “Barra de Abogados de la Riviera Maya”, que encabeza el maestro Leopoldo Cruz Navarro, y el “Colegio de Abogados Artículo 14 Constitucional”, que dirige el doctor en Derecho Lucio del Carmen Castillo.

Posteriormente, el también empresario fue recibido en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) por su presidente, Adán Toledo Lucero, quien señaló que esa cámara abre sus puertas a todos los candidatos para conocer sus proyectos, propuestas e iniciativas de ley.

Roberto Palazuelos manifestó que él, como empresario, conoce las vicisitudes que uno cruza al iniciar un negocio, desde el problema que tienen para constituir una empresa, donde las citas en el SAT tardan meses, hasta los “moches” para darte una licencia.

Por esa razón es necesario impulsar las micro y medianas empresas, buscar exenciones y/o incentivos fiscales para ellas durante sus primeros trimestres de operación; cosa que actualmente no existe, está en desuso o es imposible acceder a estos, apuntó.