Presenta Sheinbaum proyecto de centrales termosolares; operarían en Baja California Sur

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció hoy martes la construcción de dos plantas generadoras de electricidad, las cuales estarán ubicadas en el norte del país. De acuerdo con la información, el Estado que albergará estos proyectos es Baja California Sur. La inversión estimada será de 800 millones de dólares (400 por cada una).

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, detalló que se trata de dos centrales termosolares, de 50 megawatts cada una, con capacidad de almacenamiento térmico a fin de seguir produciendo energía sin intermitencias, que se instalarán en Baja California Sur.

Sin embargo, aun no se cuenta con los terrenos donde se instalarán las centrales. “Estamos determinándonos el sitio para la adquisición de los terrenos. Nuestra idea es que este mismo año tengamos ya todo para iniciar su licitación, si no a principios de 2026”, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se trata de un proyecto de generación de energía a partir de métodos limpios y renovables, con lo que se sustituirá buena parte del uso de combustibles fósiles como el diésel, el gas y el combustóleo. La construcción será realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“El objetivo es reforzar el abasto eléctrico en Baja California Sur, estas plantas buscan generar en sitio mas energía ante el crecimiento de la demanda en esta zona”, señaló la secretaria este martes en Palacio Nacional.

Afirmó que se trata de un proyecto que “marca un precedente único, al ser el primero en su tipo en México”.

Recordó que la meta de la actual administración es que a final del sexenio (en 2030) el país genere 35 por ciento del electricidad a partir de energías limpias.

La directora de CFE, Emilia Calleja, señaló que existen pocas plantas de generación a partir de estos sistemas en el mundo. Por lo que remarcó que se trata de “algo muy importante para el país, porque nos ponemos a la vanguardia de las energías renovables”.

Jorge Islas, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Sener, señaló que el proyecto permitirá incorporar en México una tecnología solar “que va a producir electricidad con capacidad firme, sin intermitencias”.

Explicó que son diferentes a las plantas fotovoltaicas, las cuales producen electricidad a partir del sol, “pero no tienen capacidad de almacenar energía térmica para seguir produciendo electricidad, por ejemplo, durante la noche. Éste proyecto sí”.

El funcionario consideró que este tipo de proyectos permitirá que el país aumente la autosuficiencia y la soberanía energética.

