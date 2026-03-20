Presentan plan hospitalario del IMSS Bienestar en Quintana Roo

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CANCÚN.- El Plan de Infraestructura Hospitalaria del IMSS Bienestar para Quintana Roo fue presentado este 20 de marzo como parte de las acciones del gobierno federal para fortalecer los servicios de salud en la entidad.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el director del organismo, Alejandro Svarch, subrayó que el objetivo principal es garantizar el acceso a la salud, especialmente para sectores históricamente rezagados.

El funcionario explicó que el proyecto no solo contempla la construcción de nuevos hospitales, sino un enfoque integral orientado a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención médica.

Entre los anuncios, destacó el inicio próximo de la Nueva Torre de Especialidades del Hospital Kumate, la cual contará con una inversión de 411 millones de pesos. Esta infraestructura integrará más de 26 especialidades médicas, acercando servicios de tercer nivel de manera gratuita a la población.

La nueva torre se edificará junto al Hospital Kumate y añadirá cerca de 200 camas a la capacidad actual, en un complejo que ya realiza más de 7 mil cirugías y 25 mil consultas al año, además de contar con una unidad especializada en la detección oportuna de cáncer de mama.

Asimismo, se informó sobre la reconversión del antiguo Hospital General, conocido como “Kumatito”, que será transformado en el Hospital Materno Infantil de Quintana Roo. Este contará con 40 camas, tres quirófanos y dos salas de parto humanizado, con servicios gratuitos para mujeres.

El plan también contempla la construcción del nuevo Hospital General de Chetumal, que dispondrá de 109 camas, 41 consultorios y cinco quirófanos, lo que permitirá ampliar significativamente la capacidad de atención en la zona sur del estado.

De igual forma, avanza el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, el cual tendrá 109 camas, 21 consultorios y tres quirófanos, con fecha estimada de conclusión en diciembre de este año.

Además de estos proyectos, se informó que ya concluyeron trabajos de rehabilitación en 10 hospitales de la entidad, donde se intervinieron quirófanos, se modernizaron áreas críticas y se renovaron consultorios y espacios de hospitalización.

Estas acciones representaron una inversión superior a los 60 millones de pesos y buscan mejorar tanto la calidad del servicio médico como las condiciones laborales del personal de salud en distintas regiones del estado, desde Tulum hasta Nicolás Bravo, y de Isla Mujeres a José María Morelos.