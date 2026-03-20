Federación invertirá más de 7 mil mdp en carreteras, hospitales y seguridad en Quintana Roo

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CANCÚN.- El gobierno federal destinará este año más de siete mil millones de pesos a proyectos estratégicos en Quintana Roo, enfocados en movilidad, educación y salud, según se informó durante la Conferencia del Pueblo realizada en Cancún y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien realiza una gira por la entidad.

En el encuentro, llevado a cabo en la Ciudad Militar, acompañaron a la mandataria la gobernadora Mara Lezama, así como titulares de dependencias federales como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Seguridad Ciudadana, el IMSS Bienestar, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Tren Maya.

Baja en delitos y resultados en seguridad

En materia de seguridad, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa, informó que entre septiembre de 2024 y febrero de 2026 el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó 79%, al pasar de 2 a 0.43 casos. Destacó además que febrero de 2026 registró la incidencia más baja para ese mes desde 2015.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que del 1 de octubre de 2024 al 18 de marzo de 2026 se han detenido tres mil 219 personas, además del aseguramiento de 573 armas de fuego y dos toneladas de droga. Añadió que el delito de extorsión se redujo 45% en la entidad.

Infraestructura carretera y obras clave

El titular de la SICT, Jesús Esteva, detalló que como parte del programa MegaBachetón 2026 se intervendrán las carreteras Chetumal–Puerto Juárez, Mérida–Puerto Juárez y Mérida–Felipe Carrillo Puerto–Valladolid, con una inversión de mil 35 millones de pesos.

Asimismo, de abril a noviembre se construirá la carretera a Isla Blanca con un presupuesto de 393 millones de pesos.

Sobre el puente Nichupté, indicó que registra un avance del 96% tras una inversión de tres mil 839 millones de pesos. Se prevé su conclusión en abril para abrirlo ese mismo mes. Esta obra será el puente más largo sobre un cuerpo de agua en el país y permitirá reducir el tiempo de traslado entre la zona hotelera y la ciudad de hora y media a aproximadamente 10 minutos, con una circulación estimada de 12 mil vehículos diarios.

También se contempla la construcción del entronque con el bulevar Kukulcán entre abril y diciembre, con una inversión de 520 millones de pesos. En la obra se utilizará “sargacreto”, material que incorpora sargazo.

En el sur del estado, en el municipio de Othón P. Blanco, se desarrollará el ramal Javier Rojo Gómez, con una inversión de 100 millones de pesos, para conectar comunidades agrícolas con Chetumal y la frontera con Belice.

Proyectos educativos

En materia educativa, la SICT construirá un bachillerato tecnológico en Playa del Carmen, con una inversión de 65 millones de pesos, cuya obra iniciará en mayo.

En Bacalar se ampliará el centro de estudios Justo Sierra Méndez con 36 millones de pesos, también con inicio previsto para mayo.

De acuerdo con las autoridades, la inversión total de la SICT para 2025-2026 en el estado asciende a seis mil millones de pesos, lo que generará cerca de 18 mil empleos directos e indirectos. A ello se suman aproximadamente mil millones adicionales destinados al sector salud.

Plan hospitalario y ampliación de servicios

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, presentó el plan de infraestructura hospitalaria, que incluye la construcción de una torre de especialidades en Cancún, con una inversión de 411 millones de pesos y más de 26 especialidades médicas. Se prevé su conclusión en el primer semestre de 2027.

También se rehabilitará el antiguo Hospital General de Benito Juárez para convertirlo en un hospital materno infantil, con una inversión de 533 millones de pesos y entrega prevista el próximo año.

En Chetumal se construye un nuevo hospital general con capacidad para 272 camas, con una inversión de dos mil 707 millones de pesos, que beneficiará a más de 213 mil personas y estará listo en diciembre de 2026.

Además, continúa la edificación del hospital general de Felipe Carrillo Puerto, que contará con 60 camas y concluirá este mismo año.

El funcionario añadió que ya se concluyeron trabajos de remodelación en 10 hospitales del estado, incluyendo unidades en Tulum, Isla Mujeres, José María Morelos y Playa del Carmen, con una inversión superior a los 60 millones de pesos.

Finalmente, informó que ya entró en operación un nuevo tomógrafo en el hospital oncológico de Chetumal, como parte de la estrategia para mejorar la calidad y condiciones de los servicios médicos en la entidad.