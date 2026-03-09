Presidenta resalta avances de mujeres y continuidad de la transformación

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que “no hay camino distinto que el de la Cuarta Transformación en el país”, al señalar que este proyecto busca consolidar la justicia social y la igualdad de las mujeres.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las movilizaciones realizadas el domingo con motivo del Día Internacional de la Mujer, y destacó que en la mayoría de los estados las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica.

Indicó que en la Ciudad de México participaron alrededor de 100 mil mujeres en una marcha que demandó el alto a la violencia de género y otras reivindicaciones.

“En la mayoría de las entidades fueron pacíficas, diría en todas. En la Ciudad de México fue una marcha de alrededor de 100 mil mujeres, pacífica, demandando alto a la violencia contra las mujeres, además de otras legítimas demandas”, señaló.

No obstante, mencionó que hubo un grupo reducido de personas que realizaron actos violentos, en los que incluso participaron hombres.

“Un grupo muy pequeño que hace actos violentos. Como siempre lo hemos manifestado, no estamos de acuerdo con estas formas. Por cierto, muchos hombres en los actos violentos, personas que no se entendía por qué estaban haciendo estas actividades”, agregó.

Sheinbaum también destacó como un hecho simbólico que por primera vez en la historia del México independiente una mujer ocupe la Presidencia de la República, lo cual —dijo— es resultado de décadas de lucha de las mujeres por acceder a espacios públicos.

En ese contexto, citó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, según los cuales México es el país con mayor proporción de mujeres en su Congreso entre los integrantes del organismo, con una legislación que establece paridad del 50 por ciento, por encima del promedio de 34 por ciento en los países miembros.

Aun así, reconoció que todavía existen retos para ampliar la participación femenina en otros ámbitos de la vida pública.

La mandataria sostuvo que su gobierno enfrenta el desafío de demostrar los resultados de la transformación iniciada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nos tocó un momento en donde debemos demostrar los resultados de la transformación. Hubo un periodo con el presidente Andrés Manuel López Obrador donde hay enormes resultados y tenemos que seguir avanzando”, expresó.

Asimismo, informó que durante marzo su gobierno realizará una serie de reconocimientos a mujeres de distintos sectores. El primero se llevó a cabo el 8 de marzo con un homenaje a integrantes de las Fuerzas Armadas.

Explicó que el objetivo fue visibilizar el trabajo de las mujeres militares, un sector que, dijo, pocas veces ha recibido reconocimiento público.

“Nos cuidan a todos y ellas también viven dificultades”, comentó, al señalar que muchas de ellas enfrentan retos personales y familiares debido a las exigencias de su labor.

La presidenta adelantó que en las próximas semanas también se reconocerá a mujeres médicas, científicas, indígenas y líderes comunitarias.

Finalmente, subrayó que reconocer la participación de las mujeres en la historia y en el presente es parte de una política orientada a reducir la desigualdad y la discriminación.

“Reconocer a las mujeres en la historia, en el presente y en el futuro es justicia. Y al haber justicia hay disminución de desigualdad, y al haber disminución de desigualdades se erradica la discriminación”, concluyó.