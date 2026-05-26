Rafael Marín formaliza aspiración a la coordinación estatal de la Cuarta Transformación

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CHETUMAL.- El fundador de Morena en Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo, acudió este lunes a las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del partido en Chetumal para informar formalmente a la dirigencia estatal su intención de participar en el proceso interno para elegir al coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Durante la visita a la llamada Casa Morena, Marín Mollinedo sostuvo un encuentro con la presidenta estatal del partido, Johana Acosta Conrado, así como con el secretario de Organización, David Hernández Solís, y el diputado local Ricardo Velazco Rodríguez.

En un mensaje leído ante la dirigencia estatal, Rafael Marín destacó su calidad de fundador del movimiento y reiteró su intención de participar en el proceso interno que iniciará el próximo 22 de junio.

“Vengo al pase de lista con mi partido, a ponerme a las órdenes y a manifestar mi interés de participar en el proceso interno de selección del Coordinador de la Transformación en Quintana Roo”, expresó.

Asimismo, aseguró que participará respetando los lineamientos y estatutos del partido, promoviendo la unidad e inclusión al interior del movimiento.

Posteriormente, afirmó que considera legítima su aspiración debido a su trayectoria política y al trabajo realizado desde la fundación del partido.

“Yo soy el fundador de este partido y creo que tengo derecho a aspirar a buscar coordinar los trabajos de mi partido en el estado”, señaló.

Marín Mollinedo indicó que actualmente se encuentra trabajando en la organización partidista en Quintana Roo rumbo a los próximos procesos internos y electorales.

También afirmó que respetará el resultado de las encuestas que determine Morena y descartó abandonar el movimiento en caso de no resultar favorecido.

Por su parte, Johana Acosta destacó la importancia de mantener la unidad dentro del partido y aseguró que el proceso deberá desarrollarse con transparencia.

“Lo más importante es que la militancia esté unida”, expresó la dirigente estatal, al señalar que Morena cuenta con perfiles políticos preparados para encabezar los trabajos del movimiento en Quintana Roo.