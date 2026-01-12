Presidenta Sheinbaum descarta intervención de EU tras llamada con Trump

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que sostuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron principalmente el tema de seguridad. Durante el diálogo, el mandatario estadounidense planteó la posibilidad de apoyar con acciones en territorio mexicano, propuesta que fue rechazada por la jefa del Ejecutivo, quien reiteró la disposición de su gobierno para mantener una relación de cooperación y coordinación, sin intervención.

En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que Trump insistió en ofrecer ayuda adicional en materia de seguridad, a lo que respondió que no era necesaria, postura que, aseguró, fue comprendida por su homólogo. Señaló que ella solicitó la llamada luego de que el presidente estadounidense hiciera declaraciones públicas sobre posibles acciones de seguridad en México, con el objetivo de fijar con claridad la postura de su administración en favor del respeto a la soberanía nacional.

La mandataria subrayó que la relación bilateral debe sostenerse bajo los principios de no injerencia y respeto mutuo, al tiempo que destacó los resultados alcanzados mediante el trabajo conjunto entre ambos países. A través de un mensaje en su cuenta de X, afirmó que la colaboración en un marco de respeto siempre genera avances concretos.

Durante la conversación, Sheinbaum expuso a Trump algunos de los logros del gobierno mexicano en el combate a la delincuencia, entre ellos la reducción de hasta 50 por ciento en el cruce de fentanilo hacia Estados Unidos y el desmantelamiento de diversos laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas.

Ambos mandatarios coincidieron en la importancia de dar continuidad al trabajo coordinado en materia de seguridad, por lo que acordaron mantener las labores del comité binacional integrado por funcionarios de ambos países. Dicho grupo tendrá una reunión programada en Washington los días 22 y 23 de enero, con el fin de avanzar en temas prioritarios para las dos naciones.

Sheinbaum calificó la conversación como positiva y aseguró que se desarrolló con pleno respeto a las soberanías, enfocándose en la reducción del tráfico de drogas. En ese contexto, descartó de manera tajante cualquier posibilidad de una intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

La llamada se dio tras recientes declaraciones de Trump sobre el combate a los cárteles en México y luego de la incursión de fuerzas estadounidenses en Venezuela para la detención del exmandatario Nicolás Maduro. Debido a esta conversación, la presidenta ajustó el horario de su conferencia matutina.

Este contacto telefónico representa la décima comunicación entre ambos mandatarios, quienes hasta el momento sólo se han reunido de manera presencial durante el sorteo del Mundial de la FIFA 2026. En la llamada acompañaron a Sheinbaum el canciller Juan Ramón de la Fuente, el director para América del Norte, Roberto Velasco, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.