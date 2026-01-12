Marco Rubio pide a De la Fuente resultados tangibles contra el narcotráfico

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló este domingo con su homólogo el canciller Juan Ramón de La Fuente en relación a temas de seguridad como parte de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Según el viceportavoz de Estado, Tommy Pigott, la conversación trató sobre una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico para “detener el tráfico de fentanilo y armas”.

El secretario resaltó el compromiso de su país con la lucha en contra del llamado “narcoterrorismo”, por lo que pidió emular esfuerzos:

“(…) enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles para proteger a nuestro país y al hemisferio”, sostiene.

Así mismo, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, compartió en las cuentas oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se llevó a cabo la conversación vía telefónica tras una instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien pidió el seguimiento en el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

“Bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”, añadió.

Fuente: El Heraldo de México/El Sol de México