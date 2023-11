Prevén que Costa Maya se convierta en un destino con gran demanda tras devastación de Acapulco

Comparte esta Noticia

MAHAHUAL.- Debido a que los daños que dejó el huracán “Otis” en Acapulco son cuantiosos y que la recuperación de este destino podría llevar algo de tiempo, en la Costa Maya hay altas expectativas para comenzar a recibir una mayor cantidad de viajeros que ante la imposibilidad de viajar hacia el Pacífico, fijarían ahora su interés en los atractivos de Quintana Roo y particularmente en Mahahual.

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios en la Costa Maya, Rodolfo Espadas Ixté, expresó que si bien no deja de ser lamentable lo que está enfrentando el sector empresarial de Guerrero, el turismo no se detiene y por lo mismo no descartan que un gran porcentaje de visitantes elijan conocer Mahahual para el periodo vacacional de fin de año.

Recordó que en el 2007, los empresarios costeros enfrentaron una situación similar, cuando por la afectación que ocasionó “Dean” a la infraestructura turística, se vieron obligados a cerrar por espacio de un año aproximadamente, lo que hizo que el turismo que usualmente arribaba al puerto, se trasladara a otros destinos no solo de Quintana Roo, sino del país, por lo que prevén que ahora con la tragedia de Acapulco, esto ocurra nuevamente y favorezca turísticamente a los prestadores de servicios quintanarroenses.

Por otro lado, indicó que el frente frío número 8 provocó que no alcanzaran los porcentajes que esperaban durante el mega puente por el Día de Muertos, por lo que ahora se enfocarán en el próximo receso que está calendarizado para este mismo mes y el inicio de la temporada invernal, para poder dejar atrás el impacto que les causó el desplome en el arribo de turismo durante septiembre y octubre.