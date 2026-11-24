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CANCÚN.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total temporal un muelle en la Laguna Nichupté y una obra de cinco niveles en Isla Holbox, tras detectar afectaciones al manglar y no acreditarse las autorizaciones federales de impacto ambiental correspondientes.

Las medidas derivaron de inspecciones realizadas entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre en Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos. En este último municipio, la dependencia también documentó cambios en la línea de costa y ocupación de una zona de playa con mobiliario turístico, aunque no informó de una clausura.

En la Laguna Nichupté, los inspectores revisaron el 26 de octubre un muelle en forma de “T”, con plataformas laterales y una superficie de mil 195.346 metros cuadrados. Dentro del polígono inspeccionado, de 8 mil 766 metros cuadrados, constataron afectación directa a la vegetación de manglar.

El 28 de octubre, personal de la Profepa acudió a un predio de 982 metros cuadrados en la calle Caguama, en Holbox, rodeado de manglar. Encontró una edificación de cinco niveles, una placa de concreto y preparaciones estructurales para una alberca. Las obras ocupaban, en conjunto, 667 metros cuadrados.

Al no acreditarse los permisos ambientales de ambos proyectos, la autoridad impuso las clausuras e inició los procedimientos administrativos correspondientes. También evaluará los daños al manglar para determinar medidas correctivas y, en su caso, acciones de restauración ecológica.

La tercera inspección se realizó el 4 de noviembre frente al hotel Breathless, en Puerto Morelos, dentro de un polígono de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

En ese sitio se observaron modificaciones en la configuración de la línea de costa, además de palapas, camastros, estructuras de madera, kayaks, mesas y un mirador para guardavidas en la playa contigua. La dependencia levantó un acta circunstanciada para documentar las condiciones y la ocupación del área.

Para este caso, la Profepa realizará un análisis técnico de la delimitación de la Zofemat, considerando los cambios registrados en la costa, con el propósito de establecer la situación jurídica del mobiliario y del equipamiento instalado.

La procuraduría destacó la importancia de los manglares y las dunas costeras para proteger el litoral ante fenómenos meteorológicos, capturar carbono y proporcionar refugio a especies de flora y fauna. Señaló que mantendrá las inspecciones para verificar el cumplimiento ambiental y determinar las responsabilidades correspondientes.