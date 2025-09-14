Pronostican ciclón en el Atlántico para mediados de próxima semana

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) pronosticó la probable formación de un ciclón tropical en el océano Atlántico a mediados de la siguiente semana.

Se debe a que en el Atlántico tropical oriental avanza una onda tropical que está produciendo una gran área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, pero asociada a una zona de baja presión que alcanzó potencial de desarrollo ciclónico alto.

El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) informó que la zona de baja presión se localiza a 5 mil 995 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora.

Según la trayectoria pronosticada por el CNH, la perturbación podría seguir una ruta semejante a los del huracán “Erin” y la tormenta tropical “Fernand”, por lo que probablemente no ingresará al Mar Caribe ni pasará directamente sobre las islas de las Antillas, sino al norte de ellas.

El pronóstico dice que, aunque se espera que el aire seco y estable limite el desarrollo durante el próximo día más o menos, se anticipa un desarrollo gradual a partir de entonces, y es probable que se forme una depresión tropical durante la parte media a última de esta semana a medida que el sistema se mueve sobre el Atlántico tropical central.

Por lo anterior, se le dio probabilidad de formación ciclónica de 20 % para 48 horas y de 70 % para 7 días.