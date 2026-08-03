SEP confirma daños al archivo de Canal Once tras recuperar instalaciones

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CIUDAD DE MÉXICO.- Las instalaciones de Canal Once fueron recuperadas este domingo por trabajadores de la televisora pública, luego de varios meses de permanecer ocupadas por un grupo de jóvenes. Tras una inspección preliminar, las autoridades reportaron posibles daños al archivo histórico del medio, situación que ya será evaluada de manera formal.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que fueron los propios empleados del canal quienes organizaron el ingreso para retomar las instalaciones de forma pacífica, acompañados por la directora de la televisora.

El funcionario señaló que, en una primera revisión, se detectó material videográfico desordenado y con aparentes afectaciones, aunque aclaró que todavía no es posible determinar la magnitud del daño.

“Desafortunadamente, a simple vista sí hay daños al archivo, hay material roto y desordenado en el piso”, indicó.

Delgado informó que un notario público certificó el estado en que fueron encontradas las instalaciones, mientras especialistas realizarán una evaluación detallada del acervo histórico.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el presunto daño al patrimonio audiovisual del canal y consideró que no existe justificación para afectar ese material.

“¿Qué sentido tiene que hubieran afectado el material videográfico de Canal Once?”, expresó la mandataria, al señalar que existen carpetas de investigación abiertas y que, de confirmarse afectaciones, podrían constituir daños al patrimonio de la nación.

La presidenta agregó que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, las personas que mantenían ocupadas las instalaciones recibían recursos económicos, aunque hasta ahora no se ha determinado quién los proporcionaba.

Sheinbaum también sostuvo que la ocupación del canal carecía de relación con las demandas originales del movimiento estudiantil, pues afirmó que las exigencias planteadas no estaban vinculadas con la operación de la televisora pública.

Mario Delgado recordó que la Secretaría de Educación Pública buscó en diversas ocasiones establecer diálogo con los ocupantes para lograr la liberación voluntaria del inmueble, pero aseguró que estos rechazaron reiteradamente esa posibilidad.

Asimismo, destacó que la señal de Canal Once nunca salió del aire, ya que la producción y transmisión continuaron desde instalaciones alternas habilitadas para mantener la programación.

Finalmente, el titular de la SEP afirmó que las mesas de diálogo continuarán, aunque sostuvo que era indispensable recuperar un espacio público que alberga una videoteca con más de siete décadas de historia y pertenece al patrimonio de todos los mexicanos.