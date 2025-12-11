Protagonizan Miguel Ángel Yunes y Marko Cortés encontronazo en el Senado

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La discusión en el Senado sobre la reforma que prohíbe el uso de vapeadores derivó este miércoles por la noche en un choque frontal entre el senador Miguel Ángel Yunes (Morena) y el legislador y ex dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quienes aprovecharon la tribuna para revivir viejos agravios partidistas y acusaciones mutuas de traición.

Yunes, quien dejó la bancada del PAN hace un año para sumarse a Morena y apoyar con su voto la reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, inició su intervención con un discurso a favor de la regulación estricta de los cigarrillos electrónicos y vapeadores, argumentando que su proliferación ha rebasado la capacidad de respuesta institucional, ha generado adicción temprana en adolescentes y ha evidenciado vacíos normativos que impiden a la Secretaría de Salud y a la Cofepris actuar con eficacia.

Sin embargo, pronto viró el tono y aprovechó para responder a las críticas que, dijo, ha recibido de sus excompañeros panistas por haber respaldado la reforma judicial.

Señaló que durante meses guardó silencio “frente al linchamiento orquestado” en su contra por quienes, recordó, fueron sus compañeros de partido, y afirmó que volvería a votar a favor de la reforma judicial y de la presidenta Sheinbaum. Calificó como “miserables” a quienes —según dijo— financiaron una campaña en su contra, y aseguró que esos panistas “han quedado reducidos a nada”.

Atribuyó sus ataques a que se negó a votar para mantener intacto al Poder Judicial “en manos de intereses” y acusó a la dirigencia panista de haber utilizado el liderazgo nacional para hacer negocios con el dinero de Acción Nacional. Afirmó que fueron los Yunes quienes “le dieron vida al PAN en Veracruz” y que aportaron cientos de miles de votos a lo largo de dos décadas.

Tras su intervención, Marko Cortés subió a tribuna para responder de manera directa. Acusó a Yunes de cinismo y de haber traicionado el mandato con el que llegó al Senado, recordando que fue electo con el voto de la coalición opositora y bajo el compromiso de defender los contrapesos y la división de poderes.

Cortés sostuvo que, a diferencia de Yunes, pudieron haber propuesto a otros perfiles panistas para el Senado que “no hubieran traicionado a México”. Aseveró que algunos senadores de oposición cambiaron su voto por miedo a órdenes de aprehensión contra sus familias o por dinero, y acusó a Morena de haber “corrompido y comprado” la mayoría calificada que hoy utiliza para obviar trámites legislativos.

“Ustedes no obtuvieron en las urnas la mayoría calificada; la compraron y la están usando para abusar del Senado”, reprochó el panista, al reiterar que su bancada se opondrá a los intentos de debilitar los contrapesos institucionales.

El intercambio entre Yunes y Cortés desvió por varios minutos la discusión de fondo sobre la regulación de vapeadores, y exhibió, una vez más, la tensión acumulada entre Morena y la oposición, así como las fracturas internas que dejó la reforma judicial.

Fuente: El Sol de México