Claudia Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación el Papa León XIV para invitarlo a visitar México.

“En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el Papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

Además, la mandataria aseguró que León envió bendiciones al pueblo de México.

“Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”.

La Jefa del Ejecutivo federal extendió la invitación luego de que el 2 de diciembre dijera que se estaba gestionando una llamada con el Pontífice donde la mandataria buscaba que conociera la Basílica de Guadalupe.

Sheinbaum dijo desconocer si el Papa asistirá a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en 2026 en el Estadio Azteca, pero señaló que la llamada tenía la intención principal de convocarlo a la Villa.

La primera invitación del gobierno de México al Papa León XIV sucedió a unos días de que Robert Prevost fuera elegido en el Vaticano, en mayo de este año. La secretaria de Gobernación estuvo presente en la misa inaugural de inicio de su pontificado y le entregó una carta en donde lo invitaba a visitar el país.

A mediados de noviembre, el Papa León XIV afirmó a medios de comunicación que tenía la intención de visitar varios países de América Latina, entre ellos México, donde destacó la Basílica de Guadalupe, así como Virgen de Fátima, que se encuentra en Portugal. También mencionó su intención de viajar a Uruguay, Argentina y Perú a partir del próximo año una vez que se vayan programando los viajes, señaló.

Fuente: El Sol de México