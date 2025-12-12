Proyecta Q. Roo restaurar 33.5 km de playas en cuatro municipios

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El Gobierno de Quintana Roo prepara un plan integral de restauración de playas que contempla la recuperación de 33.5 kilómetros de litoral en cuatro municipios del estado. El proyecto representa una ampliación respecto al rescate realizado en 2009 e incluye ahora a Puerto Morelos, una de las zonas más afectadas por la erosión.

De acuerdo con el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora, se espera que la Semarnat autorice la obra a más tardar durante el primer trimestre de 2026. El funcionario detalló que la intervención considera 12 kilómetros en Cancún, 12 en Playa del Carmen, 7 en Puerto Morelos y 2.5 en Cozumel.

Rébora explicó que ya se efectuaron los estudios en los bancos de arena disponibles y que únicamente están a la espera de la resolución federal. Adelantó además que el tramo correspondiente a Playa del Carmen podría superar los 800 millones de pesos en inversión.

El mayor deterioro se registra actualmente en Puerto Morelos, seguido de diversos puntos en Playa del Carmen, donde la pérdida de arena ya afecta espacios públicos y áreas turísticas clave. El secretario reconoció que gran parte de la erosión deriva de construcciones hoteleras levantadas sobre la duna costera, lo que ha llevado a que algunos complejos busquen recuperar sus frentes de playa mediante proyectos particulares, una práctica que —advirtió— acelera el desgaste en zonas vecinas.

Para evitar intervenciones aisladas, el gobierno estatal ya notificó a Profepa y trabaja en la elaboración de lineamientos obligatorios que funcionarán como un criterio único para toda la costa y que estarán alineados con el Plan Nacional de Restauración impulsado por la Semarnat.

En la mesa técnica encargada del proyecto participan el sector hotelero, el Consejo Coordinador Empresarial, especialistas en dinámica costera y la consultora GPPA, encabezada por los expertos David Zárate y Ricardo Gómez.