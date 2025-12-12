Retraso de Eugenio Segura dejó congelada la reforma de acceso gratuito a playas

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las y los senadores de México iniciaron sus vacaciones desde el miércoles sin aprobar la reforma que garantizaría el acceso libre y gratuito a las playas públicas, regularía los accesos a ellas y establecería un día de entrada gratuita a las áreas naturales protegidas. Como consecuencia, Quintana Roo no podrá aplicar ninguno de estos beneficios durante la temporada alta turística de diciembre de 2025 y enero de 2026.

La principal causa del retraso fue el senador quintanarroense Eugenio “Gino” Segura Vázquez, quien detuvo por dos meses la atención de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, a pesar de que llegó con el apoyo unánime de todos los partidos políticos.

La Comisión de Turismo del Senado, presidida por Segura, recibió la minuta el 8 de octubre, pero no la revisó sino hasta el 9 de diciembre, apenas un día antes de la última sesión del año. Esa tardanza impidió que el dictamen fuera incluido en el orden del día del 10 de diciembre, fecha en la que se clausuró anticipadamente el periodo ordinario —21 días antes del límite legal del 31 de diciembre.

Debido a esta omisión, la reforma sobre el acceso gratuito a las playas no podrá votarse sino hasta febrero de 2026 o incluso después, en un escenario en el que también han incidido el desinterés del coordinador morenista, Adán Augusto López Hernández, y de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez.

Sin embargo, resulta especialmente grave la falta de acción del propio senador por Quintana Roo, quien debería haber priorizado una reforma crucial para su estado, afectado por la creciente restricción de accesos a playas públicas. El caso de Tulum —agravado desde el inicio de operación del militarizado Parque del Jaguar— evidencia la urgencia de estas modificaciones legales.

La reforma establece que el acceso a playas y zona federal marítimo-terrestre debe ser libre, gratuito y permanente, prohibiendo cobros o restricciones injustificadas. También ordena crear un Registro Nacional de Playas, incorporar accesos en catastros municipales y garantizar un día gratuito de entrada a las áreas naturales protegidas.

Además del retraso en esta reforma, Segura suma un historial de baja productividad al frente de la Comisión de Turismo: solo ha realizado cuatro reuniones en más de un año, y canceló una programada en noviembre en la que el Grupo Mundo Maya de la Sedena presentaría su Programa Institucional. La cancelación impidió conocer información relevante sobre la operación del Tren Maya, los hoteles y aeropuertos administrados por la Sedena, la aerolínea Mexicana de Aviación y el Parque del Jaguar.

Así, bajo la presidencia de Segura, la Comisión de Turismo se ha mantenido improductiva y lenta, y terminó por frenar innecesariamente una reforma ampliamente respaldada que habría beneficiado de manera directa a Quintana Roo y al país.

Fuente: Con información de Cambio22