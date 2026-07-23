Coparmex reporta desaceleración turística en Quintana Roo

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CANCÚN.- El sector turístico de Quintana Roo registró una desaceleración durante el primer semestre de 2026, atribuida al recale masivo de sargazo, la disminución de asientos disponibles en vuelos y los efectos económicos de conflictos internacionales, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La presidenta de Coparmex Quintana Roo, Jovita Portillo, indicó que esta situación ya ha obligado a algunos hoteles a realizar ajustes operativos, incluidos recortes de personal.

Precisó que la ocupación hotelera se mantiene en un rango de entre 40 y 80 por ciento, mientras que los restaurantes reportan una caída aproximada del 30 por ciento en sus ventas.

Ante este panorama, cinco organismos empresariales firmaron un convenio de colaboración para impulsar el consumo local y mitigar los efectos de la temporada de menor actividad turística.

La estrategia contempla ofrecer descuentos, promociones y beneficios a afiliados, trabajadores y consumidores, con el propósito de fortalecer la demanda de productos y servicios locales y aumentar al menos 10 por ciento las ventas de los negocios participantes.

Portillo explicó que el programa estará dirigido principalmente al mercado interno de Quintana Roo y al turismo nacional, con especial atención en los trabajadores de empresas formales, para mantener la actividad económica entre agosto y diciembre, periodo considerado de temporada baja.

La dirigente empresarial señaló que la iniciativa busca contribuir a que las empresas conserven sus plantillas laborales y puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, permisos y aportaciones de seguridad social, pese a la disminución en la llegada de visitantes.

Añadió que los resultados del convenio serán evaluados dentro de un año para determinar su continuidad y la posible incorporación de más empresas.

Asimismo, informó que Coparmex analiza presentar al Gobierno federal una propuesta para crear mecanismos de apoyo al empleo y esquemas de seguro de desempleo que ayuden a enfrentar los periodos de baja actividad turística.