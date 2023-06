Puso en fila y ejecutó a sus 3 hijos con un rifle (video)

Comparte esta Noticia

LOS ÁNGELES.- En Monroe Township, en Ohio, Estados Unidos, ocurrió una tragedia perpetrada por un hombre de 32 años de edad identificado como Chad Doerman, quien asesinó a sus tres hijos de 3, 4 y 7 años con un rifle en un ataque completamente premeditado a plena luz del día, de acuerdo con lo referido por las autoridades.

Fue el pasado jueves 15 de junio a las 16:15 horas cuando las autoridades del condado de Clermont recibieron una llamada del 911 de una mujer desconocida quien gritaba desesperadamente que “sus bebés habían sido asesinados”. Dos minutos después, a las 16:18 horas recibieron una segunda llamada de un automovilista quien reportó a una joven que iba corriendo y gritando que “su padre estaba matando a todos”.

De acuerdo con los fiscales, el sujeto asesinó a sus tres hijos en un acto planeado, pues los puso en fila y luego les disparó con un rifle, ya que fue el mismo asesino quien admitió haberlo planeado, por su parte, el fiscal jefe del condado de Clermont, David Gast refirió que uno de los menores de edad intentó huir, pero Doerman lo persiguió, lo llevó de regreso a la casa en Monroe Township, Ohio, y ahí lo mató.

En un intento desesperado por salvar la vida de sus hijos, la madre atacó a Doerman, quien le disparó en la mano, por lo que Gast añadió: “El trauma que este hombre ha infligido… es indescriptible. El horror maligno de lo que conocemos es imposible de procesar”. En tanto, el juez Jason Nagel le concedió una fianza de 20 millones de dólares. Gast añadió que Doerman hizo una confesión completa de que no solo cometió los asesinatos sino que también los planeó.

Luego de recibir las llamadas de emergencia, las autoridades respondieron a la emergencia y acudieron a un domicilio ubicado sobre Laurel Lindale Road, ahí los oficiales hicieron contacto con el hombre identificado como Chad Doerman quien estaba sentado afuera de la residencia en total calma. El video de la detención fue compartido a través de Youtube por el canal Law&Crime Network y muestra las escalofriantes imágenes del momento en el que llegan los policías y repetidamente le pidieron que se levantara cuando el reloj marcaba las 16:26 horas.

Una vez que se acercaron a él, uno de los oficiales lo tomó del brazo y lo sometió contra el piso para esposarlo y proceder con la detención. “No te voy a lastimar, no voy a herir a nadie, no tengo nada, sólo un celular y ya” dice Doerman mientras el oficial le quita el teléfono que llevaba en su pantalón. Con un semblante de total tranquilidad, el sujeto les dijo que se aseguraran de que el perro que estaba ladrando no se saliera, y en caso de que lo hiciera, les recomendó no agarrarlo debido a que podría morder.

Luego le dijo al oficial que estaba incómodo y que si se podía levantar del piso, que de todos modos ellos podrían hacer lo que quisieran con él. Ya de pie, esperaron instrucciones adicionales y lo que más llamó la atención es que en ningún momento se resistió a ser detenido. Al preguntarle quién más estaba al interior de la casa dijo que su hijastra corrió hacia la estación de policías.

Finalmente fue llevado a la patrulla e iniciaron las investigaciones correspondientes, entrevistaron a testigos y acordonaron la zona, en tanto Chad Doerman fue entrevistado por los detectives y trasladado a la oficina del Sheriff del condado de Clermont. Las primeras indagatorias arrojaron que la entrada de domicilio no fue forzada, por lo que se detuvo la búsqueda de otros sospechosos.

Finalmente, este viernes en la corte se determinó que a Chad Doerman de 32 años, padre de los hermanitos asesinados se le acusa de tres cargos de homicidio agravado junto con delitos clasificados. La investigación sigue en curso y será atendida por la oficina del fiscal del condado de Cleveland para su presentación al Gran Jurado para la consideración de cargos adicionales.

Fuente: Excélsior