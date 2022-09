¿Qué dice Rihanna sobre su reciente aumento de peso?

Comparte esta Noticia

A mediados de mayo, Rihanna dio a luz a su primer hijo. Han pasado algunos meses desde ese momento y no se ha sabido mucho de la cantante. Ahora ha salido a la luz la información de que la intérprete de ‘Umbrella’ y su pareja, el rapero ASAP Rocky, han preferido descansar de la vida pública para adaptarse a su paternidad, según Us Weekly.

Luego de dar a luz, muchas artistas deciden cuidar su alimentación para no sufrir por el aumento de peso que la maternidad les provoca, pero Rihanna se tomará su tiempo para volver a lucir una figura envidiable. “Ella no tiene prisa por perder el peso del embarazo. Ella realmente abrazó su cuerpo y no siente la presión de perderlo rápidamente”, agregó su mejor amiga para el periódico The New York Times.

La cantante ha hablado abiertamente de su aumento de peso. De hecho, todos hemos notado que Rihanna ha ganado algunos kilos últimamente, y a ella parece no preocuparle nada.

Actualmente pesa 88 kilos, y sin embargo ella se siente espectacular.

“Si quieres tener un buen trasero, tienes que tener barriga también», dice la intérprete.

La artista de Barbados confiesa que su principal problema con la ropa es que tiene un tipo de cuerpo “fluctuante”. “Un día puedo entrar literalmente en una prenda muy ajustada y, al día o la semana siguiente necesito algo oversize. Necesito algo aquí y una cintura alta para esconder esa parte, ¿sabes?”.

Si bien muchos verían en esa fluctuación un problema, no así Rihanna, que ha ganado confianza en sí misma y ha aprendido a saber qué es lo que mejor la sienta y con lo que está más cómoda. “También me encanta jugar con las siluetas, pero creo que es importante asegurarse de que lleves lo mejor para tu cuerpo y eso es halagador”.

“Ahora tengo pecho, lo que antes no había tenido… ya sabes, a veces ni siquiera sé cómo dormir, es complicado, así que imagínate lo que es vestirte”, explicó a Vogue.

Sin embargo algunos personajes la han criticado muy firmemente por no mantener el peso con el que se conoció cuando hizo Umbrella. Una de los más radicales ha llegado de un famoso periodista deportivo llamado Chris Spags, que dijo que se siente decepcionado que Rihanna no esté perdiendo peso a la velocidad que requiere la farándula, además de que sentenció qué tal parece que lo que busca la artista es convertir la «gordura» en tendencia.

“Imagina que una mujer tenga que darle cuentas a un hombre sobre las razones de su peso”, señaló la cantante a esta crítica. También dijo que no busca convertir en moda lo curvilíneo, pero qué tal vez se está mal entendiendo su nueva línea de moda creada por ella, para las chicas “un poco llenitas”.

“Delgadas, gorditas, cada persona debe tener confianza en su cuerpo. Mientras estes saludable, disfrútate a ti misma. Ese es el mensaje que me gustaría dar”, concluyó.