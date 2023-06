“Que me digan los jóvenes si no rifa”: AMLO pide ignorar a Peso Pluma y escuchar a este grupo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- “Que me digan los jóvenes si no rifa esta que les voy a poner, esa que se llama: ‘No se va’”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar este martes en Palacio Nacional la primera de una lista de canciones alternativas que propone a los jóvenes para que dejen de escuchar corridos tumbados o los llamados “narcocorridos”.

La canción que pidió reproducir en la pantalla de la mañanera del Salón Tesorería fue “No se va” que interpreta el Grupo Frontera.

“Quedamos de que vamos a presentarle a los jóvenes para que no los enganchen con la música que fomenta el consumo de droga, que fomenta la violencia, para que no los enganchen con esa música, sin prohibir, prohibido prohibir, no hay censura, no, pueden seguir produciendo esa música, cantando esa música, difundiendo esa música libremente”, indicó.

Sin embargo, destacó que también en su gobierno tienen el derecho y la obligación de orientar a los jóvenes y dar su opinión sobre aquello que induzca al consumo de droga.

“Eso es sufrimiento, eso no es felicidad, es sufrimiento y es utilizar el dolor humano para enriquecer a una minoría”, dijo.

Resaltó que es necesario que en la sociedad no se fomente tampoco la cultura “materialista” a costa de dinero proveniente del narcotráfico ni tampoco que la sociedad, y mucho menos que los jóvenes caigan en la drogadicción.

“Y en el caso de la música hay un amplio repertorio de canciones que no tienen que ver con las drogas ni con la violencia, que tienen que ver con el amor. Y yo dije que iba a presentar un repertorio no muy grande, porque todavía tengo que arreglar lo de los derechos de autor no me vayan a cepillar, pero vamos a empezar con una que me gusta y a ver que me digan los jóvenes sino rifa esta que les voy a poner, esa que se llama: ‘No se va’… Grupo Frontera, ya vamos a hablar con ellos, a ver cómo nos entendemos para que no la vayan a bajar. Tengo otra buenísima, pero mañana seguimos”, agregó.

Fuente: El Heraldo de México