Ejecutan a obrero en hotel en construcción en Cancún

CANCÚN.- Continúan los actos de violencia. Sicarios atacan nuevamente a obreros de la construcción de Woha en Cancún.

Esta mañana del martes 27 de junio, cerca de las 9:00 a.m., un trabajador fue asesinado en las instalaciones ubicadas en la avenida Bonampak.

Este trágico suceso ocurre apenas una semana después de un ataque similar en el mismo lugar, donde las autoridades lograron capturar a tres sospechosos.

Según especulaciones, los criminales podrían haber decidido perpetrar este acto violento como advertencia a los demás trabajadores, debido a una presunta negativa al pago del derecho de piso. Sin embargo, estas afirmaciones aún no han sido confirmadas por las autoridades locales, quienes se espera emitan un comunicado en las próximas horas para brindar más detalles al respecto.

Ante la llamada de auxilio de un informante anónimo al número de emergencias 911, tres patrullas de la Policía Quintana Roo se dirigieron rápidamente al lugar y acordonaron el área. Además, se contó con la presencia de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes brindaron apoyo en la seguridad del perímetro.

La identidad de la víctima aún se desconoce. Los peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargaron de levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue para realizar la correspondiente necropsia.

En medio de la conmoción causada por este incidente, se filtró información no confirmadas en las redes sociales sobre la presunta detención de una persona relacionada con el asesinato del obrero en Woha. No obstante, hasta el momento no se cuenta con información oficial que confirme este hecho.

Se espera que la Fiscalía Especializada en Homicidios brinde un informe detallado sobre este caso en las próximas horas, y en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) aclare los hechos y lleven a los responsables ante la justicia.

Fuente: Yucatán a la mano