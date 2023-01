Que sí es corrupción, pero..: AMLO pide investigar la tesis de Yasmín Esquivel porque “es una injusticia”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que se investigue el caso del presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, y quien era aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que dijo que es una “injusticia” y “politiquería”.

Manifestó que los que están denunciado dicho plagio vivieron de la corrupción, “aquí es aplicable aquello de que ‘el que esté libre de pecado que tire la primera piedra’”.

“Que se investigue todo, y que no quede nada pendiente”, expresó en el salón Tesorería de Palacio Nacional. Luego de la polémica y el comunicado de la UNAM, sobre el tema, el presidente declaró que el caso lo tiene que definir “la instancia correspondiente, ya nosotros hemos fijado nuestra postura sobre eso, corresponde a la UNAM, lo dije y luego a las instancias que se considere”.

Cuestionó que cuando hay una elección se presentan este tipo de situaciones. “Cada vez que hay una injusticia así no me gusta porque es politiquería, por lo general los que acusan no tienen autoridad moral, dicen plagio, ojalá y los problemas de México fuesen por plagio.

Los problemas de México son por robo, y todos los que dicen plagio o se quedan callados ante los robos o se han quedado callados ante los robos, ante la corrupción, nada más que no les parece algo, y si se trata de perjudicarnos a nosotros inmediatamente se enfilan, no tienen escrúpulos morales, de ninguna índole, los conservadores son muy corruptos e hipócritas”, argumentó.

-Presidente, ¿en el caso del plagio no es corrupción también?, se preguntó al presidente.

-Sí, sí, sí, sí, además es deshonestidad, pero a lo que voy el que acusa de plagio o los que acusan de plagio están metidos en la corrupción o avalaron la corrupción o viven de la corrupción, aquí es aplicable aquello de que ‘el que esté libre de pecado que tire la primera piedra’, acotó.

Dijo que ante esta situación “es increíble el cinismo, el cretinismo”.

-¿Deberíamos de dar la vuelta a este caso de la ministra, presidente?

-No, no, no, que se investigue todo y que no quede nada pendiente, afirmó.

Fuente: El Heraldo de México