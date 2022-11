¿Qué significa y cuál es el origen del meme del rímel?

Comparte esta Noticia

México.- A través de redes sociales se volvió tendencia la frase “rímel” con una especie de connotación sexual, pero ¿qué significa este nuevo meme?

Mujeres en redes sociales comenzaron a compartir historias sobre su “rímel” en especial en Twitter, pero en realidad tiene un mensaje oculto ya que no se trata del maquillaje.

“Amiga tu rímel anda en otras pestañas”, es un tweet que una joven escribió, el cual tiene más de 20 mil likes, replicándose en otras situaciones y comentarios.

En realidad, usuarias de Twitter comenzaron a comparar hombres con un rímel, con una especie de código, con el objeto de confundir a los masculinos.

“Mi rímel estaba bien seco pero me aferre a que funcionara”. “Hace meses probé un rímel y no he vuelto a querer otro, y no hablo de rímel”. “Tu rímel le quito brillo a tus ojos y te hace llorar mucho amiga a lo mejor es hora de cambiarlo”, son algunos ejemplos.

Esta tendencia viral se originó a través de un video de TikTok, en el que la usuaria “pamcontomatito”comienza a narrar una historia acerca de su rímel y cómo con el tiempo este se fue deteriorando, por lo que decidió botarlo.

“Dicen que cuando el rímel se pone raro y seco hay que tirarlo” publicó en su video de Tiktok.

En pocas palabras, esa historia es una comparación de las relaciones actuales, ”el rímel” representa a la pareja, sea novio, novia, esposo o esposa, y cómo con el tiempo la relación comienza a desgastarse hasta terminar con ella.



Es así como el rímel que, en forma literal es un objeto cosmético con el que se le da más volumen a las pestañas, ahora se ha convertido en una figura retórica, una pareja en una relación.

Tras viralizarse esta palabra, los internautas han comenzado a publicar en sus redes sociales, cómo se porta su “rímel”, cómo lo cuidan para que este mejore y tener una relación más sólida.

Tanto en Facebook como en Twitter han hecho diversos memes debido al “rímel”, en el que de diversas maneras se ha dado mucho de qué hablar. Aquí te dejamos los mejores memes de esta tendencia.