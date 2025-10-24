Quintana Roo, entre los estados con mejores resultados en rendición de cuentas: ASF

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana Roo se mantiene entre las entidades con mejores resultados en materia de transparencia y rendición de cuentas, al registrar cero observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la aplicación del gasto público federalizado correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024.

De acuerdo con la más reciente revisión del organismo fiscalizador, Quintana Roo fue uno de los cinco Estados que superó satisfactoriamente la segunda evaluación del año, en la que no se detectaron irregularidades ni señalamientos en el manejo de los recursos federales, tal como ocurrió en la primera auditoría.

Cinco gobiernos estatales obtuvieron cero observaciones: Zacatecas, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro y Ciudad de México.

En contraste, los que más observaciones tuvieron fueron: Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Durango y Chihuahua, con mil 115.3 millones de pesos, 678.5 millones, 603.8 millones, 416.6 millones y 238.8 millones de pesos, respectivamente.

El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, reconoció el desempeño de los Estados con cero observaciones y expresó su satisfacción por los resultados obtenidos, destacando el esfuerzo conjunto de las instituciones locales para garantizar el uso responsable del presupuesto.