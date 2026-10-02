Quintana Roo registra 24 homicidios en septiembre; Tulum presenta la tasa más alta

Comparte esta Noticia

TULUM.- Tulum registró durante septiembre la tasa más alta de homicidios dolosos en Quintana Roo, con 4.28 víctimas por cada 100 mil habitantes, pese a contabilizar únicamente dos asesinatos durante el mes.

De acuerdo con el recuento correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre, en Quintana Roo se registraron 24 víctimas de homicidio doloso, distribuidas entre cuatro municipios.

En números absolutos, Benito Juárez concentró ampliamente la mayor cantidad de casos, con 18 víctimas, equivalentes al 75 por ciento del total estatal. Playa del Carmen, Othón P. Blanco y Tulum registraron dos homicidios cada uno.

Sin embargo, la distribución cambia al considerar el número de habitantes de cada municipio, pues Tulum, debido a su población considerablemente menor, alcanzó una tasa de 4.28 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Benito Juárez se ubicó después con una tasa de 1.97 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Othón P. Blanco presentó una incidencia de 0.86. En el recuento original se asigna a Playa del Carmen una tasa de 0.89.

Durante la primera semana del mes, comprendida del 1 al 6 de septiembre, Benito Juárez concentró siete homicidios dolosos.

Del 7 al 13 de septiembre se contabilizaron otros cuatro asesinatos en Benito Juárez y uno en Playa del Carmen. Entre el 14 y el 20, Benito Juárez sumó cuatro víctimas más, mientras que Tulum registró su primer homicidio del mes.

En el último periodo, comprendido del 21 al 30 de septiembre, se reportaron tres homicidios en Benito Juárez, dos en Othón P. Blanco, uno en Playa del Carmen y otro en Tulum.

Con estos registros, Benito Juárez cerró septiembre con 18 de las 24 víctimas contabilizadas en Quintana Roo, mientras que las seis restantes correspondieron a Playa del Carmen, Othón P. Blanco y Tulum, con dos casos en cada municipio.

Las cifras muestran la diferencia entre el número absoluto de homicidios y su incidencia proporcional. Mientras Benito Juárez concentró tres de cada cuatro víctimas registradas durante septiembre, Tulum presentó la tasa mensual más elevada debido a que los dos homicidios tuvieron un mayor peso en relación con el tamaño de su población.

Las tasas corresponden exclusivamente a los homicidios registrados durante septiembre y no representan tasas anualizadas.