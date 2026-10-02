Frente opositor firma la “Declaración de Libertad”

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La última palabra

– Desde el Barrio Bravo de Chetumal, Gustavo Miranda sigue construyendo el movimiento “Generando Ideas” para respaldar su candidatura a la gubernatura por el PAN, MC y otras organizaciones que se sumen

Por Jorge A. Martínez Lugo

“Generando Ideas” está construyendo por la libre una masa crítica, lo cual deberían hacer los partidos de oposición, pero se mantienen cerrados en sus cúpulas; ahora desde Chetumal, el frente opositor en construcción, encabezado por Gustavo Miranda García, continúa sumando perfiles de todos los colores, en la ruta que se ha trazado para ser candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano y el PAN.

Ante esa cerrazón de las dirigencias partidistas, personajes que han sido alejados, aunque sin renunciar a sus militancias, se han sumado a este movimiento opositor que impulsa el ex diputado local y presidente de la Jugocopo en su etapa verde, de cuya imagen busca alejarse de manera explícita, construyendo una nueva identidad electoral y base social para el actual proceso electoral 2027.

Bordando alianzas con referentes y liderazgos naturales, poco a poco Gustavo Miranda ha logrado atraer a personajes que han sido marginados por los partidos en el poder y por las dirigencias de sus propios partidos; así como él va a la Gubernatura, los participantes, hombres y mujeres, también buscan construir sus propias candidaturas a las presidencias municipales y a las diputaciones locales y federales, para ser abanderadas, necesariamente, por algún partido con registro.

“Generando Ideas” es precisamente esa figura ciudadana amplia e incluyente, para armar una red de liderazgos quintanarroenses para ser candidatos del partido o los partidos que decidan entrarle en un bloque opositor contra la maquinaria en el poder.

PRINCIPALES BANDERAS

Las banderas que han enarbolado en la “Declaración de Libertad” son la inseguridad, la crisis económica, la precarización laboral en el turismo, la extorsión, los constantes cortes de energía eléctrica, el alza en el costo de la vida, entre otras.

PRINCIPALES LIDERAZGOS

Entre los participantes en la reunión realizada en un local del Barrio Bravo de Chetumal, encabezada por Gustavo Miranda, participaron Gregorio Sánchez, exalcalde de Benito Juárez; la regidora de Bacalar, Tania Casamadrid; el regidor de Tulum, Eugenio Barbachano; el exregidor de Puerto Morelos, Tirso Esquivel, el abogado Hassan Medina, entre otros, que se perfilan para competir por las posiciones que se disputan en Quintana Roo.

Al respecto, Gustavo Miranda confirmó que “cuando lleguen los tiempos legales” buscará la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo, al tiempo que anticipó que otros integrantes de Generando Ideas aspirarán a presidencias municipales y diputaciones locales con el objetivo de «rescatar a Quintana Roo, sus municipios y el Congreso».

En el intenso diálogo hubo consenso en la necesidad de que la sociedad civil se organice y participe, harta de una problemática que las autoridades han dejado crecer, por lo que la sociedad decide organizarse para encarar los vacíos del poder.

Además de este movimiento opositor, existe otro en la Zona Maya, encabezado por el regidor independiente, Luis Carrillo, desde José María Morelos, integrando liderazgos de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco y Tulum.

También falta conocer el desenlace del caso Marybel Villegas, quien ha desconocido los resultados de las encuestas y amenaza con impugnar legalmente, pero aún está pensando su decisión, sobre el camino que va a seguir en este proceso electoral: si se mantiene en la 4T o si se pasa a la oposición.

Julián Ricalde también ha mostrado posición crítica al método de selección, después de que Rafael Marín perdió en las encuestas y él era o es uno de sus principales operadores; en los próximos días deberá decidir si se queda en Morena o toma otro camino. El caso de Atenea Gómez Ricalde es diferente, ya que aunque se definió por el proyecto de Rafael Marín, se ha mostrado institucional y con miras a participar en las encuestas que siguen. Usted tiene la última palabra.