SRE presentará denuncias en Estados Unidos por muertes de mexicanos bajo custodia del ICE

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que, con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), interpondrá denuncias formales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se investiguen las muertes de ciudadanos mexicanos ocurridas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y durante operativos migratorios.

La decisión fue dada a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde el Gobierno de México informó que, además de la vía diplomática, emprenderá acciones legales directamente en territorio estadounidense.

El jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, explicó que esta estrategia responde a la instrucción de la presidenta de reforzar la protección de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos.

“La presidenta nos ha instruido que iniciemos acciones legales contundentes para responder a esta necesidad que hay de proteger los derechos humanos de los mexicanos en EU”, afirmó.

Velasco informó que hasta ahora se tiene registro de 17 mexicanos fallecidos en hechos relacionados con el ICE. De ellos, 14 perdieron la vida mientras permanecían bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios.

“La SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quienes resulten responsables ante las Fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos”, señaló.

Entre los casos recientes mencionó el de Lorenzo Salgado, quien murió el pasado 7 de julio tras recibir varios disparos por parte de agentes del ICE. El funcionario sostuvo que este hecho debe investigarse a fondo para esclarecer las circunstancias y determinar las responsabilidades correspondientes.

Como parte de las acciones emprendidas, la Cancillería informó que ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta al Gobierno de Estados Unidos, una por cada caso documentado, en las que solicita el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, la red consular mexicana brinda acompañamiento jurídico y apoyo humanitario a los familiares de las víctimas, además de asesoría durante el desarrollo de las investigaciones.

El Gobierno de México también llevó el tema ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una revisión urgente de los casos, al advertir una creciente preocupación por el trato que reciben los connacionales en centros de detención y operativos migratorios en Estados Unidos.